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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》強化免疫防護罩 醫授3招防流感入侵

2025/02/04 18:05

多吃高纖蔬果，可維持腸道菌相健康，例如深綠色蔬菜。（圖擷取自shutterstock）

多吃高纖蔬果，可維持腸道菌相健康，例如深綠色蔬菜。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人大S因流感併發肺炎在日本猝逝消息傳出後，引發各界震驚，因每年春季為流感高峰期，且流感病毒容易在密閉空間、群聚活動中快速傳播。加上年節後返工返校，人口流動頻繁，若免疫力不足，將成為病毒的「最佳入侵對象」，因此美兆健康管理顧問醫師陳俊光提醒，春節後應立即調整生活習慣，透過「規律作息」、「均衡飲食」與「良好衛生習慣」等3大健康行動，強化免疫力，降低流感與呼吸道疾病的威脅。

陳俊光指出，春節期間，許多人習慣熬夜追劇、打牌或跨時區旅遊，加上年菜、零食普遍高油、高鹽、高糖，攝取過量後導致腸道菌相與代謝功能失衡，免疫力明顯下降。免疫力低下不僅增加感染流感的風險，還可能引發嚴重併發症，尤其是長者、幼童、慢性病患者，感染後，病情可能迅速惡化。

陳俊光醫師分享3大健康行動，強化免疫防護罩。（美兆健康管理機構提供）

陳俊光醫師分享3大健康行動，強化免疫防護罩。（美兆健康管理機構提供）

為了幫助民眾有效提升免疫力、遠離流感風險，陳俊光提出3大健康行動，簡單實踐就能讓身體重回健康狀態。

第1招：調整作息 讓免疫力回歸正軌

●每晚固定時間睡覺，睡足7-8小時，避免熬夜、補眠。

●每週進行150分鐘中等強度運動，如快走、瑜伽、伸展操，促進血液循環與新陳代謝。

●早晨可曬太陽15-20分鐘，促進維生素D合成，有助於調節免疫反應。

第2招：均衡飲食 補充關鍵免疫營養素

●維生素C：增強白血球功能。

 推薦食物：柑橘、奇異果、芭樂。

奇異果富含維生素C，可增強免疫力。（圖擷取自photoAC）

奇異果富含維生素C，可增強免疫力。（圖擷取自photoAC）

●維生素D：調節免疫。

  推薦食物：鮭魚、蛋黃、香菇。

●優質蛋白質：修復組織、維持免疫。

  推薦食物：雞肉、豆腐、堅果。

●高纖蔬果：維持腸道菌相健康。

 推薦食物：地瓜、燕麥、深綠色蔬菜。

●減少加工食品、油炸物與高糖飲料攝取，避免增加身體負擔。

第3招：養成良好衛生習慣 阻斷病毒傳播

●勤洗手（至少20秒），避免接觸口鼻，降低飛沫與接觸傳染。

勤洗手（至少20秒），有助於阻斷病毒傳播；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

勤洗手（至少20秒），有助於阻斷病毒傳播；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●在人潮擁擠或密閉空間戴口罩，有效防範飛沫傳播。

●室內保持空氣流通，定期消毒手機、門把等高接觸物品。

●勤換洗寢具、毛巾等貼身物品，降低細菌感染風險。

陳俊光指出，春節後的生活調整不僅是為了避免流感，更是為了長期維持身體健康。定期健康檢查是預防疾病的有效方式，了解自身健康狀況，針對免疫力不足或慢性病患者，能提早發現健康問題，並改善體質，才能打造堅固的免疫防線，迎接春季的每一天，守護自己與家人的健康。

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