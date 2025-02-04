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搶打流感疫苗！新竹縣市民眾 專程到苗縣搶打
〔記者彭健禮／苗栗報導〕受藝人「大S」徐熙媛在日本因流感併發肺炎過世的消息衝擊，國人搶打公費流感疫苗，苗栗縣各衛生所上午湧現排隊等候接種的民眾，因新竹縣市疫苗已用罄，還有新竹縣市民眾跑來苗栗施打。
苗栗市衛生所上午8點30分開始施打流感疫苗，不少人一早7點多就來排隊，截至中午已施打近400劑。後龍鎮衛生所同樣湧入不少中壯年民眾接種，他們說，過去總覺得流感重症死亡的個案都是老人家，但大S因感染流感猝逝的消息，真的讓人感到驚嚇。
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苗栗縣政府衛生局表示，縣內公費流感疫苗截至昨天之前庫存約1萬1千劑，受大S因感染流感猝逝的消息傳出，昨天施打了約1500劑，今（4）早剩約9500劑，截至今天中午已施打約1000劑，預估今天施打量上看2000劑。
衛生局表示，由於新竹縣市疫苗已用罄，今天有不少新竹縣市民眾到苗栗來施打。因衛生局另將配合衛福部調度支援新竹市約1500劑、支援新竹縣1000劑，預估這週內會全數用罄。
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