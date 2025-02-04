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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

民眾搶打公費流感疫苗 桃園市衛生所湧現人龍

2025/02/04 14:52

桃園市八德區衛生所上、下午施打時段，欲施打疫苗的民眾大排長龍，衛生所也啟動分流。（記者鄭淑婷攝）

桃園市八德區衛生所上、下午施打時段，欲施打疫苗的民眾大排長龍，衛生所也啟動分流。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕藝人大S徐熙媛到日本旅遊時，因流感併發肺炎猝逝，台灣也正處於流感流行期，近2天各衛生所及合約醫療院所湧現疫苗施打人潮，其中，桃園市八德區衛生所上、下午施打時段，民眾大排長龍等候接種，衛生所也啟動分流，有民眾說，因為近日舉家要到日本旅遊，他自己不會太擔心流感疫情，但家人不放心，一直催他記得要打疫苗。

公費流感疫苗今年元旦起，年滿6個月以上民眾都可施打，八德區衛生所表示，農曆春節期間是民眾出國旅遊高峰，農曆春節前夕有一波施打潮，每天大約4、50人左右，而這2天受到新聞事件影響，施打疫苗的民眾倍增，衛生所內、外都是等候接種的民眾。

桃園市衛生局表示，截至今日桃園市流感疫苗尚有2.4萬餘劑可以接種，尤其是65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，如尚未接種疫苗者應儘速接種，接種前可至衛生局疫苗接種預約平台預約，或前往衛生所及流感疫苗接種合約院所接種，接種前可先電洽，公費流感疫苗接種服務至疫苗用罄為止。

桃園市八德區衛生所表示，這2天受到新聞事件影響，施打疫苗的民眾倍增，衛生所內、外都是等候接種的民眾。（記者鄭淑婷攝）

桃園市八德區衛生所表示，這2天受到新聞事件影響，施打疫苗的民眾倍增，衛生所內、外都是等候接種的民眾。（記者鄭淑婷攝）

桃園市八德區衛生所上、下午施打時段，欲施打疫苗的民眾大排長龍，衛生所也啟動分流。（記者鄭淑婷攝）

桃園市八德區衛生所上、下午施打時段，欲施打疫苗的民眾大排長龍，衛生所也啟動分流。（記者鄭淑婷攝）

近2日各衛生所及合約醫療院所湧現疫苗施打人潮。（記者鄭淑婷攝）

近2日各衛生所及合約醫療院所湧現疫苗施打人潮。（記者鄭淑婷攝）

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