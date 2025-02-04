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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

大S猝逝震驚全台 醫：感染科門診人數增

2025/02/04 14:33

光田向上院區感染科楊清鎮主任表示，目前台灣正處於流感高峰期，民眾應盡速施打疫苗。（記者張軒哲攝）

光田向上院區感染科楊清鎮主任表示，目前台灣正處於流感高峰期，民眾應盡速施打疫苗。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕藝人大S徐熙媛感染流感併發肺炎在日本過世，因正值壯年，卻因流感喪命，不免引起對流感的恐慌。光田綜合醫院感染科主任楊清鎮表示，今日感染科門診因受新聞影響，掛號人數的確比昨日多了至少1成，他認為民眾看了新聞而有警覺，到院打流感疫苗也是好事，但不必太過緊張，目前院內疫苗數量都充足，只要打好疫苗、多洗手、戴好口罩，就能挺過這次的高峰期。

楊清鎮表示，目前北半球各國皆正值流感高峰期，民眾的確要小心防範，若還未施打疫苗，可盡速接種，但因該名藝人狀況較為特殊，不應一概而論，而目前國內流感疫情雖然升溫，且預測在春節以及接下來的開學後，還會再有一波高峰，但都還在控制的範圍內，民眾毋須過度恐慌。

楊清鎮解釋，目前台灣流感主要仍以A型H1N1流感為主，而該名藝人可能因有心血管疾病與癲癎的病史，加上旅遊也易造成身體勞累，以及國外就醫不易等其他原因，才會致使流感併發肺炎重症身故，不過他也觀察到，今年這波流感病毒，從去年就一直很活躍，就連7、8月的夏季，也都能見到不少案例，因此提醒民眾一定要打疫苗；不只如此，他也觀察到多數流感重症患者，有9成都沒有打流感疫苗的習慣，一旦身體抵抗力變差，就很容易引發重症。

楊清鎮提醒以下的高危險群，如有氣喘史或慢性肺病患者、糖尿病及心血管疾病患者、服用免疫抑制藥物者、BMI超過30的肥胖患者、孕婦、熬夜壓力大的民眾。由於這些高危險群免疫力較差，若染上流感要特別注意。此外，家有3歲以下的嬰幼兒，父母也要特別留意是否出現流感重症或併發肺炎的前兆，若小孩出現高燒不退、呼吸困難、四肢發紫、意識不清、胸痛頭痛等症狀時，就要立即送醫（以上重症前兆症狀一般成人也適用）。

楊清鎮提醒民眾，疾管署至去年12月15日起至本年2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑的使用條件，增列「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」為使用對象，符合條件者不需快篩，即可開立公費藥劑施打，民眾可多加利用。

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