5旬男狂咳、肺浸潤進加護插管 A型流感釀禍

一名50多歲男性餐會後罹患流感，釀嚴重肺浸潤插管多時。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者歐素美／台中報導〕藝人大S感染流感在日本死亡，引發各界對於流感併發症的重視，多地傳出疫苗搶打潮。台中市豐原區一名林姓男子也談自己的經歷：他曾感染A型流感，因起初未注意轉為肺炎，急送大醫院加護病房和普通病房，住院3周才搶回一命。他說自己現在還在吃中藥恢復體力，呼籲大眾勿輕忽感冒症狀。

林男表示自己現年53歲，去（2024）年11月底，在一場餐會中感染A型流感，出現感冒症狀時，先到診所就醫；第2次就醫時，醫師提醒他要驗病毒種類，以對症下藥。他不以為意，然他繼續狂咳1週，第3次到診所就醫，醫師馬上開具轉診單，要他到大醫院掛急診。

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妻子雖也被他感染流感，但因發燒有先打了退燒針，狀況比較好；林男在妻子陪同下到豐原醫院急診，醫師檢查發現他已嚴重肺浸潤，馬上要他住院插管。因為肺炎嚴重，他全身插管後立即轉入加護病房，在加護病房昏迷2週，才轉到普通病房，再住院1週才出院，真的是「在鬼門關走一遭。」

林男說，出院後他連要拿電腦滑鼠都沒力，走路會喘，體力嚴重流失，後來到中醫就醫拿藥，靠中藥和針灸，現在逐漸恢復體力及正常工作。大S死訊一出，朋友都慶幸他當時及時到醫院急診插管住院，才救回一命。

他至今心有餘悸說，住院時他全身插管很痛苦，出院時全身無力，還會頭暈眩、走路會喘，時隔2個月，現在還在每天吃中藥，以補充體力，他以過來人表示，肺部損傷很難復原，奉勸大家有感冒症狀，千萬不要輕忽。

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