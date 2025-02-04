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遊日更安心！ 住日YTR阿倫推薦「2工具」中文看診

2025/02/04 14:40

台灣Youtuber阿倫擁有56萬訂閱，經常分享在日本生活的日常。（擷取自阿倫臉書）

台灣Youtuber阿倫擁有56萬訂閱，經常分享在日本生活的日常。（擷取自阿倫臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人「大S」徐熙媛因流感併發肺炎在日本旅遊期間逝世，引發外界對於海外旅遊時突發醫療狀況的高度關注。對此，居住在日本的台灣Youtuber「阿倫」特別發文，推薦旅日必備的防災APP及線上醫療服務，幫助遊客在緊急時刻獲得即時協助。

阿倫在臉書發文指出，日本與台灣的醫療環境大不相同，醫療費用對於外國旅客而言相對昂貴，即使只是小感冒，看診費用也可能遠超預期，更何況是突發的重大意外。他建議，除了購買一般旅遊保險，也應事先準備下載防災資訊APP及購買線上看診服務。

阿倫特別推薦的「Safety tips APP」是一款由日本國家旅遊局（JNTO） 推出的官方應用程式，特別為外國遊客提供即時的防災與安全資訊。無論是地震、颱風、海嘯或其他緊急狀況，該APP都能於第一時間通知，並提供距離最近的醫院、診所與避難所資訊。

阿倫也分享「OH Dr. 線上診療服務」，這是一款專為外國人設計的線上醫療諮詢與遠端看診平台，不僅能透過手機與醫生進行線上診療，旅客還能用中文溝通，減少語言不通帶來的困擾。

如果旅客需要藥物，醫生可直接開立處方籤，並將藥品配送至旅客所在地，甚至協助安排就近的醫療機構，讓旅客在面對突發疾病時能更快獲得適當治療。阿倫強調，「只要在出發前選擇適合自己的方案，就可以讓你日本的旅程更加安心且放心。我周遭的朋友真的有人購買後碰到狀況曾經使用過，真的是只能說『好險有加入』」。

此外，日本國家旅遊局特別設立就醫指南網站，提供繁體中文、英文、日文、韓文及簡體中文等語言，遊客可依自身需求使用「醫療機構搜尋」、「就診指南」、「海外旅遊險」及「緊急連絡電話」等4大服務。

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