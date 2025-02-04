壯男攀嘉明湖險休克 揪出心房中隔損

電腦斷層檢查顯示黃男的心房中隔缺損直徑達4公分。（童綜合醫院提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕41歲黃姓男子因攀登海拔3千公尺嘉明湖，途中發生高山症、低血氧症候群，引發呼吸急促、呼吸困難，只能中途折返。下山後到醫院看診，才發現是先天性心房中隔缺損造成，醫師建議接受開心手術，否則無法再從事爬山運動。黃男至童綜合醫院接受達文西機械手臂心臟手術，術後恢復良好，正在準備玉山攀登計劃。

童綜合心臟外科醫師鄭伯智強調，2024年11月起國內健保局已核准機械手臂手術能用於心房中隔的修補手術，相比過去自費額可省下十多萬，對於經濟拮据的心臟病患者而言，是一大福音。

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黃男熱愛運動和朋友相邀攀爬號稱「天使的眼淚」的嘉明湖，清晨在山莊整裝出發前，溫度驟降，竟然發現體力明顯下降、呼吸困難，連平時看起來很簡單的小階梯跨越，都感覺寸步難行。只能下山尋求支援，返程中途經過山莊，血氧濃度偵測，才發現已降到88%（正常應為95%以上）。下山後前往醫院急診，經由心臟超音波、心導管和電腦斷層檢查，發現是先天性心房中隔缺損，而且缺損直徑已達4公分，還合併右心室擴大及三尖瓣閉鎖不全，醫師建議施行傳統開胸心臟手術。

黃男憂心傳統手術需要剖開胸骨，手術後會有一個18公分的傷口後，隨即萌生退意，只想依靠藥物治療。經朋友建議到童綜合醫院看診，由心臟外科醫師鄭伯智診察和詳細病情說明後，隨即決定住院接受達文西機械手臂心臟修補手術。手術後第五天就出院返家，現在體力已逐漸復原，並開始登山前的訓練運動，計畫攀登玉山。

鄭伯智指出，嚴重的先天性心臟病經常在嬰兒期就需手術矯正，但有一部分心房或心室結構缺損的心臟病，在後來的觀察期會自動癒合而不需手術矯正。但也有一部分如同黃先生的病況，心房中隔缺損會隨著年齡而擴張，伴隨的心房內血液分流而導致心臟擴大，如果不接受治療，未來將導致肺動脈壓力上升，甚至引發心臟與肺臟衰竭。

現今醫療技術進步，較小的第二型心房中隔缺損，可以用心導管植入封堵器治療；大型心房中膈缺損如缺損直徑超過3公分，或無心房中膈的邊緣，就需傳統開胸或達文西機械手臂修補心房中膈缺損，其他如第一型或靜脈竇型心房中膈缺損，也可以使用達文西機械手臂修補完成。所以患者在接受治療前，一定要詳細詢問醫師，哪一種治療比較適合。

童綜合醫院心臟外科鄭伯智醫師指出心房中膈缺損位置。（記者張軒哲攝）

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