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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

大S流感猝逝！民眾搶打疫苗 嘉市提燈發放結合接種站

2025/02/04 12:54

今年蛇年，嘉市推出「小花蛇」小提燈，造型為一隻粉紅色笑咪咪的小花蛇。（記者丁偉杰攝）

今年蛇年，嘉市推出「小花蛇」小提燈，造型為一隻粉紅色笑咪咪的小花蛇。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕藝人大S因流感併發肺炎猝逝，引發民眾搶打疫苗潮，由於流感疫情升溫，嘉義市將於元宵節前的2月6日至8日一連3天在文化公園結合提燈發放活動，開設流感和新冠疫苗接種站，鼓勵有需要或高風險族群就近施打疫苗。

市府表示，今（2025）年蛇年推出「小花蛇」小提燈，再次與有「花燈女王」之稱的旅法設計師林佳葦合作，設計的小提燈造型為一隻粉紅色笑咪咪的小花蛇，呈現盤身攀升、炯炯有神的生動姿態，象徵著城市不斷向上攀升、突破自我的精神，同時盤身守財的形象，也帶有財富聚集之意。

自2月6日至8日連續三天的下午4點開始，將於文化公園（文化路與民族路口）每天1千個發送「小花蛇」小提燈，3天共3千個給民眾。

衛生局表示，結合提燈發放活動，一連三日於文化公園開設流感和新冠疫苗接種站，鼓勵有需要或高風險族群攜帶身分證及健保卡前往接種。

衛生局呼籲，公費流感疫苗已開放全民接種，盡快前往疫苗合約院所接種流感疫苗，可及早獲得保護力，降低感染流感後發生重症和死亡風險。嘉市共83家流感疫苗合約醫療院所提供接種服務，民眾可先至衛生局官網查詢住家附近的合約院所，並向合約院所預約。

嘉義市長黃敏惠介紹市府今年蛇年推出的「小花蛇」小提燈。（記者丁偉杰攝）

嘉義市長黃敏惠介紹市府今年蛇年推出的「小花蛇」小提燈。（記者丁偉杰攝）

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