大S流感猝逝！花蓮人搶打疫苗 衛局：剩千劑

大S因流感併發肺炎猝逝，花蓮市衛生所今天有大批民眾搶打疫苗。（民眾提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕藝人大S在日本因流感併發肺炎猝逝，讓原本不打疫苗的民眾急著接種。花蓮市衛生所今（4）天早上有大批民眾排隊搶打，不過衛生局統計，流感疫苗從去（2024）年10月開打，目前只剩1千多劑，疫苗即將用完，建議民眾如要接種，可先打電話向疫苗合約院所洽詢確認，或提早至衛生所接種。

花蓮市衛生所民眾排隊領號碼牌接種疫苗，整個候診室滿滿都是人。（民眾提供）

大S在前天，也就是農曆年假最後一天，傳出因為流感併發肺炎在日本病逝，雖然昨（3）日家屬中午證實訊息，不過昨天上班日第一天，就已有民眾聽到訊息搶打疫苗；花蓮市衛生所今天早上供接種配額為194劑，但一早就有大批民眾來排隊來領號牌，掛號只接受到早上11點，下午就沒有了，疫苗很快就被排完。

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民眾說，電話打了很多診所都沒有問到疫苗，要他們去衛生所，也有民眾提到自己是因為最近要去日本旅遊，看到新聞嚇一大跳，趕快到院接種，還有民眾是希望透過候補，希望還有機會排到疫苗。

花蓮市衛生所民眾排隊領號碼牌接種疫苗，不過配額194個上午很快被領完。（民眾提供）

花蓮縣衛生局長朱家祥說，花蓮縣去年10月1日獲得衛福部撥補9萬劑流感疫苗給花蓮，後來又追加3千劑，去年12月1日高端公司也捐贈花蓮1800百劑，加上縣府另有自購疫苗給學校老師接種，在花蓮共9.6萬劑疫苗，數量是歷年最多，截至昨天早上花蓮縣還有剩餘3070劑。

衛生局統計，因藝人大S事件影響，昨天就用掉1000劑，今天早上衛生局冰庫內僅剩600劑已在今天早上全部送至各院所；統計公費流感疫苗剩下約1000劑，均已分散在全縣13鄉鎮衛生所、26間合約醫療院所。

朱家祥說，大S年紀48歲，其實是不符合公費接種對象，去年感謝高端疫苗捐贈1800劑，因此花蓮去年12月1日起就提供全年齡的流感疫苗接種，比中央還早1個月，也請鄉親如果還要接種，建議先打電話去各合約診所詢問，或至衛生所接種。

花蓮市衛生所民眾排隊領號碼牌接種疫苗，不過配額194個上午很快被領完。（民眾提供）

花蓮流感合約醫療院所名單，建議民眾先打電話預約詢問。（花蓮縣衛生局提供）

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