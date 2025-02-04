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健康網》16款火鍋料熱量曝！ 「它」小小1顆近50大卡

2025/02/04 18:57

營養師表示，火鍋中不可或缺的「貢丸」，光吃1顆就吃進48大卡；示意圖。（資料照）

營養師表示，火鍋中不可或缺的「貢丸」，光吃1顆就吃進48大卡；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天冷吃鍋是一大享受！營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」整理出16款火鍋料熱量，其中光吃1顆貢丸就會吃進48大卡，只要2-3個就會吃進100大卡，不只容易吃進較多熱量，還可能不利於健康。建議吃鍋時少吃加工品，多吃原型食物，湯底選擇普通清湯、主食選擇麵類，甚至能選擇全穀類會更好，肉品選擇低脂者，並以天然辛香料調味為主，吃得更健康。

由下圖中可知，油條熱量高，僅吃27克就會吃進148大卡；炸豆皮熱量也不惶多讓，光是20克也有95大卡；許多人看到「豆腐」就認為是健康食品，但其實百頁豆腐並非豆腐，因此熱量很高，40克就達91大卡。

此外，火鍋常常加入的貢丸、魚丸、起司丸、水晶餃等火鍋料光是1顆熱量也不少，依序分別為48大卡、38大卡，32大卡及30大卡。只要吃2-3個火鍋料，就會吃進100大卡。

高敏敏表示，熱量高言下之意便是可能有許多油、鹽、糖跟澱粉的堆疊，不利身體健康。不只如此，加工食品會促使血管鈣化、腎臟病惡化、增加心血管疾病風險，是可怕的健康殺手。

營養師整理16款火鍋料熱量圖鑑。（圖取自高敏敏臉書專頁）

營養師整理16款火鍋料熱量圖鑑。（圖取自高敏敏臉書專頁）

火鍋熱量、鈉陷阱 5招破解

高敏敏指出，除了熱量外，鈉含量也是火鍋的陷阱之一，衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克，相當於6克的鹽，基本上喝兩碗熱湯就會超標，所以建議吃火鍋時掌握5招，更健康：

1.湯底選擇普通清湯：建議選擇大骨、蔬菜、昆布等湯頭。另外，想喝清湯得趁放料之前，下肉之後就不要喝。

2.多吃蔬菜，少加工食品。

3.主食選擇麵類，能全穀類更好：白飯可替換成高纖維的根莖類食物，其熱量約是白飯的一半。

4.選擇低脂肉品，避免高油脂肉片：避開高油脂的霜降牛、梅花豬、五花肉、培根片，以低脂的雞肉、里肌肉、牛腱、鯛魚片為主。

5.以天然辛香料調味為主：建議選擇蔥、蒜、蘿蔔泥、辣椒，不要豆瓣、沙茶等，或是享用原味。

營養師建議，吃鍋時，以天然辛香料調味為主：建議選擇蔥、蒜、蘿蔔泥、辣椒，不要豆瓣、沙茶等，或是享用原味；示意圖。（資料照）

營養師建議，吃鍋時，以天然辛香料調味為主：建議選擇蔥、蒜、蘿蔔泥、辣椒，不要豆瓣、沙茶等，或是享用原味；示意圖。（資料照）

購買食品掌握4招 吃得更安心

第1招—選擇合格賣場：環境整潔衛生、低溫控管，確保食品保存良好。

第2招—標示清楚、包裝完整：不要亂買標示不清、來路不明的，裡面包什麼也很難覺察。

第3招—視覺、嗅覺判斷：勿挑選產品有異味、顏色過於鮮豔、死白或暗沉等食物，其可能有過度添加物。

第4招—常理判斷：如果結霜過多，有可能是在冷凍櫃中存放太久了。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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