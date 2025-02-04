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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

胃癌篩檢試辦擴及17縣市 明年全國推動「六癌篩檢」

2025/02/04 12:31

國健署長吳昭軍。（記者廖振輝攝）

國健署長吳昭軍。（記者廖振輝攝）

〔記者林志怡／台北報導〕癌症是國人健康殺手，我國以2030癌症標準化死亡率降低3分之1為目標，今年起擴大癌症篩檢資格、新增檢驗工具。衛福部國民健康署長吳昭軍表示，今年以篩檢量突破750萬至800萬為目標，並擴大胃癌篩檢試辦計畫至17縣市，建立篩檢流程後，預計明年全國推動。

吳昭軍說明，總統賴清德提出2030年癌症標準化死亡率降低3分之1的目標，在人口老化下是很大的挑戰，國健署今年起擴大五癌篩檢，並預計於明年將加入胃癌篩檢，希望透過強化癌症篩檢的策略對象方式，及早發現患者、介入治療，降低癌症期別，提升癌症治療率與治療率。

此外，吳昭軍表示，國健署持續提供乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌等五癌公費篩檢，並於今年放寬其中多項癌症的篩檢年齡與條件、擴大對17縣市實施胃癌篩檢試辦計畫，提供35、45、65歲女性人類乳突病毒（HPV）檢測服務。

吳昭軍說，過去每年四癌篩檢時期，每年篩檢約480至500萬人，希望擴大篩檢資格後，未來每年篩檢量可達1200萬人，今年先以750萬至800萬為目標，將持續與醫療機構合作，並強化民眾癌症預防意識，但今年癌症篩檢相關推動業務費用遭凍刪，雖服務端預算未受影響，但推動業務可能會受到限制。

針對胃癌篩檢，吳昭軍表示，胃癌篩檢的成效已經過實證評估，國健署持續在各縣市試辦，希望建立流程與模式，其中2024年國健署已就9縣市實施試辦計畫，計篩檢480多萬位，其中發現6萬多位癌症與癌前病變個案，今年則進一步擴大至17縣市。

吳昭軍指出，待篩檢模式建立後，預計於明（2026）年全面推動胃癌篩檢，提供45至79歲民眾終生一次的胃幽門桿菌篩檢，每年約需要2至3億的經費，屆時我國將進入「六癌篩檢」的時代。

總統賴清德（右四）、前副總統陳建仁（左四）、總統府秘書長潘孟安（右二）、衛福部長邱泰源（左二）、立委王正旭（左三）、立委邱議瑩（左一）、癌症希望基金會董事長莊國偉（右三）等人4日出席國健署2025世界癌症日「健康台灣，有你有我」記者會，眾人手持希望絲帶公仔合影。（記者廖振輝攝）

總統賴清德（右四）、前副總統陳建仁（左四）、總統府秘書長潘孟安（右二）、衛福部長邱泰源（左二）、立委王正旭（左三）、立委邱議瑩（左一）、癌症希望基金會董事長莊國偉（右三）等人4日出席國健署2025世界癌症日「健康台灣，有你有我」記者會，眾人手持希望絲帶公仔合影。（記者廖振輝攝）

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