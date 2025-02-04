各地搶打潮！ 基隆市流感疫苗估2天內用磬

基隆市衛生所今天早上湧現打流感疫苗的人潮，預估2至3天內會用罄。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕農曆過年期間流感爆發，加上藝人大S因感染流感併發症病逝，基隆市各衛生所與合約醫療院所出現搶打疫苗的人潮，目前基隆市只剩下1700劑的疫苗，有些合約診所已經沒有疫苗了，衛生局進行監控調配，呼籲長者、多重慢性病患者或是幼兒儘快到衛生所或醫療院所接種。

基隆市7區衛生所和46家合約醫療院所接種流感疫苗的人潮明顯增加，昨天1天就有500多人接種，是平常的2倍，今天上午中正區衛生所一早就排了100多人接種疫苗。楚小姐說，平時就會接種流感疫苗，看到大S的新聞有點嚇到，好好一個人突然就走了，民眾出國還是要注意。

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基隆市衛生所今天早上湧現打流感疫苗的人潮。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府衛生局長張賢政表示，在今年過年前，基隆市65歲以上老人接種率47.7%、幼兒接種率85.6%，都較全國平均接種率來得高。大S事件後，昨（3）日一天就有524名市民接種公費流感疫苗。

張賢政指出，目前基隆市公費流感疫苗約還有1700劑左右，預估在2到3日內就會用罄。基隆市7個衛生所及46家合約院所都可流感疫苗接種，今天已經有部分院所疫苗不足，衛生局開始這行監控調配。

張賢政指醒民眾，衛生所和診所並非全時段隨時有疫苗接種，民眾要接種疫苗前，應先與衛生所及院所聯絡，確定時段再接受公費疫苗的接種。雖然目前流感疫苗已經開放全民接種，但他呼籲65歲以上老人、有慢性疾病或者幼兒，免疫力較弱的高危險群，希望儘快接種疫苗。

另外，民眾想避免流感上身，也應該戴口罩、勤洗手，若有流感症狀，例如發高燒、肌肉痠痛等，應該要儘快到醫療院所去接受醫師的評估跟治療。

基隆市衛生所今天早上湧現打流感疫苗的人潮。（記者盧賢秀攝）

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