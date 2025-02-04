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大S流感併發肺炎逝引搶疫苗潮 桃市昨日逾8百人接種
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕藝人大S徐熙媛到日本旅遊時，因流感併發肺炎猝逝，且台灣也正處於流感流行期，各衛生所及合約醫療院所湧現施打疫苗民眾，桃園市衛生局表示，3日當天有逾800人施打，預約平台持續接受預約，是否出現施打潮待觀察，截至桃園市流感疫苗上有2.4萬餘劑可以接種。
衛生局呼籲，尤其是65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，如尚未接種疫苗者應儘速接種，保護自己的健康，也提醒外出時除了需要注意保暖外，可配戴口罩並保持良好衛生習慣，才保護自己不被病毒感染。
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衛生局表示，只要年滿6個月以上的民眾，皆符合公費流感疫苗施打資格，可至衛生局疫苗接種預約平台預約，或前往衛生所及流感疫苗接種合約院所接種，提醒接種前可先電洽，相關訊息已公告至衛生局官網供民眾查詢及安排接種，公費流感疫苗接種服務至疫苗用罄為止。
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