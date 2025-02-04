健康網》響應世界癌症日！ 醫：防癌從「日常4要點」做起

醫師建議從日常4習慣做起，遠離癌症；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每年2月4日為「世界癌症日」，提醒著我們關注防癌的重要性！敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅指出，遠離癌症就得從日常做起，應遠離菸檳酒、維持健康體重、規律運動，並定期健康檢查，簡單4要點護健康。

陳榮堅於臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文表示，據衛福部統計，癌症已連續42年位居國人十大死因之首。然而，隨著醫療不斷進步，無論是手術從傳統開腹到微創，還是藥物的日新月異，許多癌症的治癒率已經大幅提升。不過，最重要的是遠離癌症，就要從日常做起，因此提供4要點：

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●遠離菸酒、檳榔：這些是已被證實具有高度致癌風險的不良習慣。

●維持健康體重：醫學研究顯示，有13種癌症的發生與肥胖息息相關，避免過度肥胖有助於降低風險。

醫師表示，避免過度肥胖、規律運動有助於降低癌症風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●規律運動：適量的運動有助於身心健康，遠離癌症等多種疾病。

●定期健康檢查：高風險者可以考慮低劑量電腦斷層檢查等，及早發現及早治療。

陳榮堅補充，如今，對抗癌症武器更多也更有效，一旦發現問題時，不要拖延，趕快就醫治療，以利及早發現、治療。

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