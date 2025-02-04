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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

大S驟逝民眾心驚！中市診所擠爆求流感疫苗 有人連找3家落空

2025/02/04 11:51

診所湧入大批民眾排隊施打流感疫苗。（醫師施勝桓提供）

診所湧入大批民眾排隊施打流感疫苗。（醫師施勝桓提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕女星「大S」徐熙媛過年期間赴日本旅遊，染流感併發肺炎不幸離世，昨（3）日消息傳出後引發外界震驚，台灣出現疫苗搶打潮，加上年後診所開診，診所湧進大批患者，出現排隊人龍，人潮是過年前的2倍，7成是類流感症狀，接種疫苗民眾也是年前的10倍。中市衛生局統計，昨天就施打1萬劑，全市目前仍剩2.8萬劑，流感疫情仍在流行，呼籲盡快施打。

衛生局指出，本季流感疫情已累計流感併發重症67例，其中15例死亡，上週（1月26至2月1日）台中市類流感門、急診就診人次分別為1萬3563人次及2199人次，也新增5例流感併發重症個案，為50至70多歲男子，大多未打流感疫苗，目前仍有12人仍住院治療；另，諾羅病毒也肆虐，台中市上周腹瀉門、急診就診1萬8301人次。

小兒科診所院長施勝桓指出，昨天上午大S流感病逝日本消息一出，診所電話就狂響被打爆，詢問有無流感疫苗施打。有人已經連找2、3家診所都無疫庫存疫苗，更有不少從日本旅遊回國民眾出現類流感症狀，急得到診所做流感快篩，擔心感染。

施勝桓說，上午就湧入百名病號，晚上將近10點時還有50名患者，多到得延後夜診時間，昨天來診患者是年前的2倍，其中7成因類流感症狀就醫，經快篩後10個有1個感染流感，另外3成則感染諾羅病毒；大台中診所協會理事長陳俊宏也直呼，最近感冒太可怕了，昨日創下20年開業以來單日來診量最多，第一次看診到頭腦斷片。

施勝桓提醒，流感常見症狀包括，發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等。一旦出現危險徵兆，呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，應儘速就醫以及時獲得治療。

中國醫藥大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學也指出，流感容易併發重症的族群，出現在年齡的兩個極端，為65歲以上的長者，及小於1歲的嬰兒，提醒高風險族群盡快接種。

診所大批民眾掛號看診民眾。（醫師施勝桓提供）

診所大批民眾掛號看診民眾。（醫師施勝桓提供）

診所湧入大批民眾排隊施打流感疫苗。（醫師施勝桓提供）

診所湧入大批民眾排隊施打流感疫苗。（醫師施勝桓提供）

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