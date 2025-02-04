民眾搶打流感疫苗 台中1天打掉1萬劑 還剩2.8萬劑

大S悲劇衝擊，台中流感疫苗一天打掉1萬劑，還剩2.8萬劑。（台中醫院提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕日前赴日旅遊的藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎過世，不幸消息，讓國人關切流感疫情，更刺激民眾搶打流感疫苗，台中市衛生局長曾梓展指出，昨日原統計公費疫苗還有3.8萬劑，今日統計剩2.8萬劑，因大S事件效應，讓大家警覺，一天打掉1萬劑。

昨（3）日開工日傳出大S徐熙媛因流感併發肺炎過世，意外消息讓不少人震驚，台中市部份醫院也出現流感疫苗施打潮，台中醫院指出，昨日總機與門診電話應接不暇，直奔醫院要求接種流感疫苗的民眾較平日增加3成。

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大S悲劇衝擊民眾搶打流感疫苗，曾梓展指出，台中一天打掉1萬劑，還剩2.8萬劑。（記者蘇孟娟攝）

曾梓展指出，昨日原統計台中市還有3.8萬劑公費流感疫苗，但今日上午再統計，疫苗剩2萬8540劑，一天打掉1萬劑，應該是出於大S不幸消息傳出，讓民眾警覺流感疫苗及施打疫苗的重要性。

曾梓展說，目前公費疫苗施打對象全面開放，仍是鼓勵尚未施打民眾接種流感疫苗，尤其要出國民眾務必先接種，必要時自備抗病毒藥物。因國外就醫不便，他從媒體披露的大S發病的過程訊息判斷，國內就醫方便，若大S在國內就醫，應不容易發生悲劇。

曾梓展另指出，根據衛福部疾管署統計，從去年10月迄今，國內流感全國重症數641人，其中132例死亡，是自2020年來最嚴重的一年；其中台中市有67例重症、15人死亡，其中除2人有施打流感疫苗外，其餘均未打疫苗。

曾梓展提醒，65歲以上、有慢性病等高風險族群，應提早施打疫苗獲保護力；若出現發燒、肌肉痠痛、頭痛、呼吸道症狀就可赴醫療院所診療，國內均有快篩可以方便確診，並有公費抗病毒藥物協助改善症狀。

曾梓展提醒，若有呼吸困難、胸悶、胸痛或意識改變、持續高燒等症狀，絕不能輕忽，要趕快到醫院就診，因流感急性死亡往往容易引發心肌炎、肺炎及腦炎。

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