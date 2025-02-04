赴日經歷如大S！母肺炎併發敗血症 家人果斷返台：噴200萬

一名網友分享，他的母親於2018年赴日本北海道旅遊期間也曾有相同經歷，因肺炎加上併發敗血症插管，「一趟日本驚魂下來噴了快200萬台幣」，母親回台灣後還住了1個月加護病房才轉到普通病房。（圖擷自「xiao__ji」Threads，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人「大S」徐熙媛赴日旅遊期間因流感併發肺炎逝世，震驚外界。一名網友分享，他的母親於2018年赴日本北海道旅遊期間也曾有相同經歷，因肺炎加上併發敗血症插管，「一趟日本驚魂下來噴了快200萬台幣」，母親回台灣後還住了1個月加護病房才轉到普通病房。

這名網友昨於Threads發文，內容提及原PO與母親於2018安排赴北海道旅遊，母親在出發前1週感冒，就診家庭醫生說是小感冒，然到出發前1天感冒仍沒有好，「當時看起來只是疲倦、想睡，也想說不要為了小感冒而掃興，就出發了」。

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這名網友提到，母親抵達北海道首日晚上開始越來越喘不過氣，有想說帶去泡溫泉會不會好一點，所幸人也走不動到飯店的溫泉，於是就這樣手足無措的待在房裡翻來覆去整晚都沒睡。

原PO的母親隔日（第2天）從早上開始昏睡，同團旅客將後座讓出來讓母親的座位能打平微躺，「整天就這樣從遊覽車躺到飯店」，沒想到到了晚上，「整個人癱軟說喘不過氣，只好快點叫救護車送醫」，醫院判定是肺炎加上併發敗血症，馬上插管送加護病房。

這名網友回憶，第3天開始長達10天左右的返台大作戰，所幸當時遇到在免稅店的貴人叔叔大力協助他，預估可能也不會太快治療好，立刻決定盡快聯絡台灣親戚們幫忙，最後醫療費高達380萬日幣，加上聯絡國際SOS（International SOS）派人前來北海道並協助聯繫華航拆8個機位，才順利返回台灣雙和醫院，他直呼「一趟日本驚魂下來噴了快200萬台幣」。

原PO補充，母親順利返台後，在雙和醫院加護病房住了1個月後才轉到普通病房，接著坦言「後來遇到親友要出國，都提醒還是保個專機險，只有旅平險不賠生病這種狀況。生病就別硬撐要出國了，幾萬旅費換幾百萬醫療費很划算。」

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