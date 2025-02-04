喝咖啡減肥、防糖尿病？ 研究：先看咖啡因代謝基因

新研究證實，體內咖啡因代謝速度會顯著影響體脂肪含量與第二型糖尿病發生率；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕血液中的咖啡因濃度，可能成為預測肥胖與第二型糖尿病風險的新指標！一項發表於《英國醫學期刊：醫學》（BMJ Medicine）的研究證實，體內咖啡因代謝速度會顯著影響體脂肪含量與第二型糖尿病發生率。

科學新聞網站《Science Alert》報導，這項由瑞典卡羅林斯卡學院（Karolinska Institute）、英國布里斯托大學（University of Bristol）與英國倫敦帝國學院（Imperial College London）組成的跨國團隊，使用了「孟德爾隨機化」（Mendelian randomization）的研究方法，分析近萬人的基因資料。

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研究專注於CYP1A2基因和其調節基因AHR的變異，這2個基因負責控制人體分解咖啡因的速度。研究發現，帶有特定基因變異而導致CYP1A2基因表現較弱的族群（約佔總人口數的 10%-13%），其代謝咖啡因的效率較低，使得咖啡因在血液中停留的時間更長。

有趣的是，雖然這個「慢代謝族群」通常每日攝取的咖啡因較少，但他們卻普遍擁有較低的身體質量指數（Body Mass Index, BMI）和全身脂肪量，罹患第二型糖尿病的風險也顯著較低。

研究人員在論文中寫道：「經基因預測，較高的血漿咖啡因濃度與較低的BMI和全身脂肪量有關，且較高的血漿咖啡因濃度也與較低的第二型糖尿病風險相關。據估計，咖啡因對於第二型糖尿病風險的影響，約有一半是透過降低BMI來實現的。」

「這表示，代謝較慢者即使攝取少量咖啡因，也能持續刺激脂肪氧化與產熱效應，」研究的主要作者之一、布里斯托大學的遺傳流行病學家伍爾夫（Benjamin Woolf）解釋。過去雖有短期研究顯示咖啡因能促進減脂，但長期影響始終不明。這項研究則首次透過基因證據指出，維持血液中適量的咖啡因濃度，可能成為預防代謝疾病的潛在策略。研究團隊建議，未來可探索開發無熱量咖啡因飲料，以預防肥胖與相關疾病。

然而，研究團隊也強調，咖啡因並非萬靈丹，過量攝取仍可能造成負面影響。此外，這項研究並未發現咖啡因濃度與心房顫動、心臟衰竭等心血管疾病的關聯性。至於咖啡因對於健康的總體效益，還需更多研究來釐清。

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