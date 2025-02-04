大S流感併發肺炎逝》林靜儀提醒2類人優先打疫苗

衛福部次長林靜儀提醒，若自己是高風險族群應及早接種流感疫苗。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女星大S徐熙媛在昨（3）日驚傳因感染流感後併發肺炎，在日本離世，享年48。而年僅48歲，青春年華的年紀卻因感染流感過世，使得流感疫苗的詢問度大幅增加。各地診所皆擠滿詢問疫苗接種事宜之民眾；而高雄市更在單日接種5800劑。北市則在3日說明還有1.2萬多劑疫苗，新北市則還有4萬劑。衛福部次長林靜儀提醒，若屬於高危險群，務必接種流感疫苗。

衛福部次長林靜儀在臉書說明，名人因流感併發症而離世讓人遺憾。林靜儀提醒大家，流感疫苗在每年秋冬都會啟動接種，請高危險群的朋友每年記得收到接種通知依順序接種公費疫苗；有接觸人群或是旅遊高風險的朋友也可以及早自費接種流感疫苗。

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流感疫苗的接種，衛福部疾管署從2024年10月1日就開始公費疫苗接種，不斷的宣傳，第一線醫師們也鼓勵大家接種。1月8日、9日 大家在瘋狂找麻疹疫苗時，「疾管署和我也都提醒，流感疫苗才是重點。」

最後林靜儀感謝過年期間配合開設流感門診、門診和急診的醫療人員；並再次呼籲高危險群民眾每年定時接種。林靜儀也補充，流感與新冠疫苗可以同時打。

同時林靜儀提醒，「注意到流感疫苗重要性的朋友們，現在請翻開你的月曆，在2025年10月那張，寫上「流感疫苗接種」。林靜儀說明，每年流感都有不同的流感病毒株，所以每年進入秋冬流感季節前，就會開始依序請高風險族群接種公費流感疫苗。「答應我，符合公費資格的人，今年年底會記得及早接種，也會鼓勵家中長輩接種流感疫苗，好嗎？50-64歲成人的接種率真的⋯⋯。」

疾管署在3日表示，國內類流感門急診就診於1月12日至18日達14萬4362人次，1月19日至25日為16萬2352人次，再上升12.5%。至於1月26日至2月1日因逢農曆春節連假，多數門診休診，門急診就診為8萬8889人次。

「大S」徐熙媛驚傳感染流感併發肺炎離世，享年48歲。（翻攝自IG）

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