大S驟逝！眾搶打流感疫苗 林靜儀曝今年接種時間

衛福部次長林靜儀說明，預計今（2025）年10月開放接種流感疫苗。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人大S在日本旅遊期間因感染流感，併發肺炎過世，引發不少民眾搶打流感疫苗。對此衛服部次長林靜儀表示，10月是今（2025）年流感疫苗接種的時間，依照疾管署建議的時程早點完成接種，早點安心，不好嗎？

林靜儀今（4）日在臉書PO文表示，終於注意到流感疫苗重要性的朋友們，現在請翻開你家的月曆，在十月那張，寫上「流感疫苗接種」，對，2025年10月；每年流感都有不同的流感病毒株，所以每年進入秋冬流感季節前，就會開始依序請高風險族群接種公費流感疫苗。

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林靜儀直言，答應我，符合公費資格的人，今年年底會記得及早接種，也會鼓勵家中長輩接種流感疫苗，好嗎？50-64歲成人的接種率真的⋯⋯⋯疫苗不是事到臨頭紓解緊張用的，依照疾管署建議的時程早點完成接種，早點安心，不好嗎？

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