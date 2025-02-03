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扯！ 高雄稱流感疫苗尚有1.4萬劑 民眾打多間診所卻回「沒了」
〔記者許麗娟／高雄報導〕藝人大S徐熙媛在日本旅遊因感染流感病毒併發肺炎病逝，今（3）日消息一出，引發民眾搶打流感疫苗，高雄市衛生局稱至2日止公費流感疫苗尚有1.4萬劑，但有民眾下午打電話到診所預約，連打多家都說「沒有了」，有的也只剩自費的疫苗，但衛生局回應「怎麼可能！」但卻無法提供今日所剩的疫苗數量。
高雄民眾許小姐向本報表示，由於2月中下旬要前往日本，今天上午看到大S因流感病逝的消息，憂心萬一感染危病毒太強而危及生命，因此下午連打了4家診所想接種公費流感疫苗，但每1家都說已經沒有公費流感疫苗，若要接種，可以考慮自費接種，1家說要900元，另一家說1000元，許小姐因此選擇自費接種，也有其他民眾反應確實打電話到診所詢問都沒有公費流感疫苗，高市多家醫院也未開診接種。
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據高雄市衛生局統計，至2日止尚餘約1.4萬劑公費疫苗未接種，因今日許多診所傳出民眾搶打疫苗的消息，記者下午5點再次詢問疾管處，民眾想預約接種卻得到沒有疫苗的消息，高市衛生局疾管處卻回應「怎麼可能！」但對於高雄市截至下午為止，流感疫苗還剩多少劑，衛生局表示無法統計也無法提供，須待各醫療院所於夜診結束後，「每日一報」才有最新的數據，目前仍只知到昨日為止尚有1.4萬劑。
衛生局說明，目前國內社區流感病毒主要為A型H1N1，接種流感疫苗可以降低重症住院和死亡風險。高雄市共有600餘家合約院所提供接種服務，相關接種資訊，可至高雄市政府衛生局網站「流感疫苗專區」，前往合約院所前，建議先電洽院所疫苗資訊、庫存量及預約接種，避免撲空並節省排隊等候時間。
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