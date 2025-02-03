扯！ 高雄稱流感疫苗尚有1.4萬劑 民眾打多間診所卻回「沒了」

今日開工首日，加上上午傳出藝人大S流感病逝消息，高雄市多家診所一開診就是大排長龍的人等著看診及預約打自費流感疫苗。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕藝人大S徐熙媛在日本旅遊因感染流感病毒併發肺炎病逝，今（3）日消息一出，引發民眾搶打流感疫苗，高雄市衛生局稱至2日止公費流感疫苗尚有1.4萬劑，但有民眾下午打電話到診所預約，連打多家都說「沒有了」，有的也只剩自費的疫苗，但衛生局回應「怎麼可能！」但卻無法提供今日所剩的疫苗數量。

高雄有民眾因打不到公費流感疫苗，自好花費1000元自費接種。（記者許麗娟攝）

高雄民眾許小姐向本報表示，由於2月中下旬要前往日本，今天上午看到大S因流感病逝的消息，憂心萬一感染危病毒太強而危及生命，因此下午連打了4家診所想接種公費流感疫苗，但每1家都說已經沒有公費流感疫苗，若要接種，可以考慮自費接種，1家說要900元，另一家說1000元，許小姐因此選擇自費接種，也有其他民眾反應確實打電話到診所詢問都沒有公費流感疫苗，高市多家醫院也未開診接種。

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據高雄市衛生局統計，至2日止尚餘約1.4萬劑公費疫苗未接種，因今日許多診所傳出民眾搶打疫苗的消息，記者下午5點再次詢問疾管處，民眾想預約接種卻得到沒有疫苗的消息，高市衛生局疾管處卻回應「怎麼可能！」但對於高雄市截至下午為止，流感疫苗還剩多少劑，衛生局表示無法統計也無法提供，須待各醫療院所於夜診結束後，「每日一報」才有最新的數據，目前仍只知到昨日為止尚有1.4萬劑。

衛生局說明，目前國內社區流感病毒主要為A型H1N1，接種流感疫苗可以降低重症住院和死亡風險。高雄市共有600餘家合約院所提供接種服務，相關接種資訊，可至高雄市政府衛生局網站「流感疫苗專區」，前往合約院所前，建議先電洽院所疫苗資訊、庫存量及預約接種，避免撲空並節省排隊等候時間。

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