大S流感併發肺炎逝》比發燒更有用！ 醫曝2重症指標

大S（徐熙媛）到日本旅遊罹患流感併發肺炎不幸離世，享年48歲。（翻攝自微博）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人大S（徐熙媛）赴日旅遊罹患流感併發肺炎不幸離世，享年48歲，震驚各界。胸腔內科醫師蘇一峰在臉書發文指出，很瘦體型身體的免疫力會比較差，只要有感染更容易變成重症死亡，已經有非常多的研究都指出，體重過輕（BMI18-19以下）會大大增加3、4倍以上死於肺炎與感染疾病的風險！他也提醒「喘和意識狀況變差」這兩個是很重要的重症指標，比發燒更有用！

蘇一峰表示，流感重症大部分常常發病一週內就能出現，有出現流感症狀後就開始喘，精神狀況差意識昏睡！「喘和意識狀況變差」這兩個是很重要的重症指標，比發燒更有用！出現這裡兩個症狀時，千萬不要輕忽，已經喘不過氣還想要過幾天再看病，有時候轉重症就來不及了！

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醫師提醒，「喘和意識狀況變差」這兩個是很重要的流感重症指標；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

另外，蘇一峰也點出國外醫療不便沒有住院治療。他表示，流感發病全身系統性發炎時，應該早點點滴藥物治療補充水分，如果泡溫泉流汗脫水反會加重病情。「台灣醫療真的是世界第一，不要懷疑。」

他說，10幾年前在榮總，一個陸客來台灣玩，流感重症快速惡化，插管上葉克膜，住進加護病房隔離室，花一個月時間把他救回來，最後中國家屬來台灣拿信用卡刷卡結帳，不到50萬，還直呼好便宜！

蘇一峰也呼籲，流感的傳染能力，在開始發病的前一天開始，出現症狀打噴嚏咳嗽的第3、4天到達最強，之後一兩週都可能有傳染能力，患者要跟大家保持距離，戴好口罩減少非必要的社交，如果真的要社交也盡量把口罩戴好保護別人。

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