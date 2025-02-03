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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

竹縣公費流感疫苗用罄 部分院所尚有自費疫苗

2025/02/03 18:45

今天上午大S不幸遊日感染流感併發肺炎病逝消息一出，鄉親紛紛向衛生所和醫院詢問流感疫苗還有沒有，竹北市衛生所5線電話響個不停，一整天湧入近千通。 （記者廖雪茹攝）

今天上午大S不幸遊日感染流感併發肺炎病逝消息一出，鄉親紛紛向衛生所和醫院詢問流感疫苗還有沒有，竹北市衛生所5線電話響個不停，一整天湧入近千通。 （記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕農曆年春節期間，新竹縣醫療院所流感病患急診就醫數量有明顯上升，今（3）日上午10點許藝人大S不幸遊日感染流感併發肺炎病逝消息一出，鄉親紛紛向衛生所和醫院詢問流感疫苗還有沒有，竹北市衛生所5線電話響個不停，一整天湧入近千通；縣府衛生局表示，目前公費流感疫苗已用罄，部分院所尚有自費疫苗，建議民眾前往院所前先打電話確認。

衛生局統計，新竹縣流感併發重症病例數，去年10月1日到12月31日共6例，但今年元旦迄今已有5例。局長殷東成表示，竹縣公費流感疫苗在農曆年前已用罄，目前部分院所尚有自費疫苗，民眾可上衛生局官網查詢；由於今天有意施打的鄉親相當踴躍，前往院所前最好先致電確認。

竹北市衛生所表示，今天上午10點左右，突然湧入大批電話，民眾來電表示想施打流感疫苗，聲音聽起來多為年輕人，不過因公費流感疫苗已用罄，只能請民眾向醫療院所詢問，自費接種。該所為服務鄉親主動聯繫竹北地區診所，並在衛生所官網分享尚有自費流感疫苗的院所名單，但因庫存量隨時有變動，仍請民眾先電詢。

竹北東元綜合醫院表示，冬季是流感高峰，過年群聚加上今年特別冷，民眾有特別留意流感疫苗的防護，今天欲打流感疫苗的門診人數有增加情況；不過，該院公費和自費流感疫苗都已用罄。

中醫大新竹附醫急診室醫師王振憲表示，過年期間流感病患急診就醫數量有明顯的上升，平均每10個前來急診就醫病人就約4人為流感，流感的相關症狀包含高燒、全身痠痛倦怠、咳嗽、喉嚨痛、鼻塞，而且因為過年所以更常會發生在家族內群聚感染，一般來說流感適時就醫給予治療，大多可以痊癒，但是特別要注意流感重症的徵象，如呼吸困難、意識不清，一旦發生就有可能會致死，特別在一些免疫力較差的族群，如老人、小孩或者有特殊疾病的患者，提醒大家預防流感，要戴好口罩、勤洗手，注意自身的身體情況，及時就醫。 

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