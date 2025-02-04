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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》春天韭菜、紅薯助陽氣！ 學者教三餐搭配

2025/02/04 06:30

洪泰雄指出，紅薯能幫助補充能量、避免身體過度寒涼。（圖取自freepik）

洪泰雄指出，紅薯能幫助補充能量、避免身體過度寒涼。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕昨（3日）是立春，也是24節氣的第一個節氣，營養學者洪泰雄在臉書發文，時陽氣升發，肝氣逐漸旺盛，適合調整飲食，幫助身體適應季節變化，迎接新的能量！立春養生應多吃應多吃溫和助陽的食物，如：韭菜、紅棗、紅薯；飲食上應遵循保肝護肝、少酸多甘、多吃發芽食物、多喝水，他也分享三餐及飲品該如何搭配。

立春養生飲食原則

1.補充陽氣 增強活力：立春後，人體的陽氣開始回升，應多吃溫和助陽的食物，如：韭菜、蔥、薑、蒜（補充陽氣、促進血液循環）；紅棗、枸杞、人參（溫補氣血、提高免疫力）；糙米、燕麥、紅薯（補充能量、避免過度寒涼），可補充陽氣、增強活力。

2.養肝護肝 避免肝火旺：春季對應五行「木」，影響「肝」，此時要滋養肝臟，避免肝火過旺引起口乾、煩躁、眼睛乾澀等問題。推薦深綠色蔬菜（菠菜、芹菜、空心菜）；豆類食品（黃豆、黑豆、紅豆）；柑橘類水果（橙子、柚子、檸檬）；避免：油膩、過甜、過鹹的食物，以免加重肝臟負擔。

3.適量辛甘食物 助陽升發：春天適合「少酸多甘」，調養脾胃，因為酸味過多會影響肝氣舒展，建議減少過酸的食物（如醋、泡菜），改吃適量甘味食物：紅蘿蔔、南瓜、枸杞、紅棗（補氣養脾）。

4.多吃發芽食物 象徵新生：春天象徵新生命的開始，此時適合多吃發芽類食物，如：豆芽、芽菜、小麥苗（富含酵素、維生素 B 群，促進新陳代謝）。

五、多喝水減少春季上火：立春後天氣仍較乾燥，可適量喝：菊花茶、枸杞茶、決明子茶（清肝明目）；蜂蜜水（潤燥護嗓）。

立春推薦飲食搭配

●早餐：紅棗燕麥粥 + 水煮蛋 + 菠菜。

●午餐：糙米飯 + 清蒸魚 + 炒韭菜豆干。

●晚餐：小米粥 + 木耳炒雞肉 + 芹菜拌核桃。

●飲品：蜂蜜枸杞茶、菊花決明子茶。

立春飲食禁忌

●避免過寒生冷食物：生菜沙拉、冰飲、寒性水果（如西瓜）易傷脾胃。

●少吃油膩辛辣食物：過多炸物、燒烤、重口味食物易傷肝。

●不過度進補：冬天的進補已經結束，春天宜清淡、均衡飲食。

洪泰雄說，韭菜可補充陽氣、促進血液循環。（圖取自freepik）

洪泰雄說，韭菜可補充陽氣、促進血液循環。（圖取自freepik）

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