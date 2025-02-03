台北市餘1萬多劑公費流感疫苗 2類高風險族群快接種

截至2月3日中午台北市尚餘1萬2242劑公費流感疫苗，衛生局呼籲50歲以上或6歲以下高風險族群盡快前往醫療院所施打。 （資料照）

〔記者林承鴻／台北報導〕藝人大S徐熙媛過年到日本旅遊感染流感併發肺炎過世，各界震驚，許多民眾紛紛前往施打流感疫苗。台北市衛生局指出，流感容易出現全身無力、頭痛、發燒症狀，發作較突然，痊癒時間約需1至2週。截至今（3）日中午台北市尚餘1萬2242劑公費流感疫苗，衛生局呼籲50歲以上或6歲以下高風險族群盡快前往合約醫療院所施打。

感染流感的主要症狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、四肢無力、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等呼吸道症狀，部分感染者會出現噁心、嘔吐及腹瀉等腸胃道症狀。北市衛生局提醒，若出現「1燒2痛3疲倦」，即發燒、頭痛或明顯肌肉痠痛、疲倦時就須提高警覺。

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依據疾管署監測資料，2024年10月1日至2025年2月2日，台北市累計60例流感併發重症病例，以50歲以上49例（占81.7%）最多，另有2例為6歲以下幼童，高達9成病例未接種本季流感疫苗，其中8例死亡。

目前公費流感疫苗開放出生滿6個月以上民眾接種，截至2月3日中午，台北市公費流感疫苗使用率已達98%，尚餘1萬2242劑。北市衛生局表示，因接種疫苗後須2週方能產生保護力，滿50歲以上或6歲以下符合流感疫苗公費對象之高風險族群，應儘速洽台北市374家合約醫療院所接種流感疫苗。

國內目前仍處於流感流行期，上週1月26日到2月1日全國急診類流感就診3萬2841人次，其中台北市為3335人次。北市衛生局強調，流感可能發生在所有年齡層，潛伏期為1至4天，傳播力強，高風險族群一旦感染後易併發肺炎、腦炎、心肌炎甚至死亡，接種流感疫苗可降低感染後併發重症的風險。

北市衛生局建議民眾接種疫苗、勤洗手、保持室內通風，出入醫院、診所、公共場所或人多擁擠的地方應配戴口罩，如出現發燒、呼吸道症狀，建議可先使用新冠家用快篩檢測，並佩戴口罩儘速就醫，於就醫時告知醫師快篩結果，由醫師評估使用抗病毒藥劑或症狀治療。有關流感疫苗接種資訊，可於台北市衛生局官網/主題專區/傳染病防治/流感疫苗專區及流感防治專區查詢。

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