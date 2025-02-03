年後上吐下瀉激增！醫曝「諾羅病毒」最多 網淚：急診忙翻了

白永嘉指出，過年期間許多人感染病毒性腸炎，急診室也因此爆滿。圖僅示意，與本新聞無關。（資料照）

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕過年期間腸病毒和腸胃炎病例增加，許多人也抱怨「春節還要到急診室報到」。急診科醫師白永嘉指出，「這幾天上吐下瀉的人請簽到」，讓網友紛紛透露，「我家……上到阿祖下到孫字輩，都中獎了！」、「我家11人中9人，其中6人掛急診，真是個難忘的年」。

白永嘉醫師在臉書上發文，「剛剛下班，幫昨天急診約100位朋友簽到」，現在大部分還是以病毒性腸炎（諾羅病毒為主），台灣做餐飲其實很可憐，往往被病人先懷疑中毒，食物中毒的其實不多，白永嘉也特別提醒，「在吃東西之前要多洗手，避免病毒性腸胃炎」。

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貼文曝光，引起網友熱議，「我家年前3個諾羅，年後1個肺炎黴漿菌，累慘了，也辛苦您們了」、「我家11人中9人，其中6人掛急診，真是個難忘的年」、「沒上吐下瀉，是喉嚨痛到無法進食及咳到吐，開始滑手機找到了過年有開診的診所」、「我家兩兄弟同時發病（老大上吐下瀉）直接顧馬桶，小的高燒拉肚子也顧一個馬桶，除夕夜吃吐司、蘇打餅乾」、「+1辛苦急診的醫護人員了！」、「聽說大過年，醫護人員比當媳婦的還忙」。

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