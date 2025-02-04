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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》開工收假好憂鬱？ 中醫教食補、穴位來改善

2025/02/04 12:01

面對開工，中醫師建議多食用富含色胺酸食物，如牛奶，有助改善憂鬱情緒；圖為情境照。（圖取自freepik）

面對開工，中醫師建議多食用富含色胺酸食物，如牛奶，有助改善憂鬱情緒；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（4日）是開工的第2天，開工鞭炮聲已經沒了，卻仍有不少人的心還沒歸隊。若你憂心開工第3天仍然鬱卒，中醫師王大元建議，早餐可補充含色胺酸之食物，搭配按摩特定穴位。

假期結束上班好鬱卒？王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，憂鬱是可以翻轉的，除了可以用中藥針對不同證型給予藥物治療。也可以多食用富含色胺酸食物，如雞胸肉、牛奶當早餐，有助改善憂鬱；或可按壓合谷、內關、神門或百會穴等，幫助安神鎮靜。

中醫認為憂鬱這類情志問題與肝氣鬱結、心神失養有關，屬於「鬱症」、「臟躁」、「百合病」的範疇，臨床上常見心情抑鬱、悲傷欲哭、懶言不語等症狀。而中醫治病在求其本，根據不同病情變化予以治療，如果是肝氣鬱結型，會使用逍遙散或柴胡疏肝湯治療；如果是心神失養型，可選用甘麥大棗湯加減。

中醫師指出，如果是心神失養型的憂鬱，可選用甘麥大棗湯加減。（資料照）

中醫師指出，如果是心神失養型的憂鬱，可選用甘麥大棗湯加減。（資料照）

另外王大元提醒，早餐可多補充富含色胺酸的食物（血清素的前驅物），改善焦慮不安感，像是雞胸、牛奶、雞蛋、鮭魚、和香蕉等，都能緩解憂鬱的情緒。

王大元表示，穴位按摩也能安神鎮靜，體穴以合谷、內關、神門或百會為主，耳穴可選用耳神門穴，可用手指按摩5到10分鐘，也可將耳珠或王不留行種子貼於耳穴持續刺激治療。

合谷穴。（資料照）

合谷穴。（資料照）

內關穴。（資料照）

內關穴。（資料照）

神門穴。（資料照）

神門穴。（資料照）

百會穴位於頭頂正中央。（資料照）

百會穴位於頭頂正中央。（資料照）

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