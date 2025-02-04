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健康網》魚肝油≠魚油！ 營養師曝3大營養素+2好處

2025/02/04 07:31

營養師表示，魚肝油含有維生素A、維生素D，及少量Omega-3，對眼睛、骨骼、心血管健康有益處。（資料照）

營養師表示，魚肝油含有維生素A、維生素D，及少量Omega-3，對眼睛、骨骼、心血管健康有益處。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人聽過魚肝油，但常常會把它與魚油搞混！營養師王證瑋表示，魚肝油是從魚類（如鱈魚）肝臟中所萃取，而魚油則是從脂肪中萃取的。他分享，魚肝油含有維生素A、維生素D，及少量Omega-3，對眼睛、骨骼、心血管健康有益處；另外，它還具有抗發炎、潤滑關節的效果。

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，魚肝油及魚油雖然不一樣，但它們皆是天然營養補充品，含有豐富的營養成分，可以維持身體健康。此外，他也列出了魚肝油具備的3大營養素及2好處。

魚肝油含維生素A、D、Omega-3

●維生素A：魚肝油富含維生素A，是對眼睛健康至關重要的脂溶性維生素。它能改善視力，特別是夜間視力，有助於預防夜盲症；能保護黏膜健康，維生素A能增強黏膜功能，減少細菌與病毒感染的風險；還能促進肌膚健康，減少乾燥，幫助肌膚保持柔軟和彈性。

●維生素D：魚肝油是含天然維生素D的食物，這對於現代人因缺乏而導致維生素D缺乏尤其重要。它能促進鈣質吸收，有助於牙齒與牙齒健康，預防骨質疏鬆；增加免疫功能，降低感染的風險，幫助抵抗疾病。

●少量Omega-3：雖然魚肝油中的Omega-3培養基含量相對於魚油較低，但仍具有一定比例的EPA和DHA。有助於改善心血管健康，幫助降低壞膽固醇（LDL），提升好膽固醇（HDL），減少心血管疾病風險；也能幫助腦部發育，對於兒童的神經系統與腦部發育相當重要作用。

魚肝油2好處 有助增強免疫力

●抗發炎與調節免疫力：魚肝油中的營養成分有助於降低體內的慢性發炎反應，並能增強免疫系統功能，適合經常感冒或免疫力不佳的人食用。

●照顧關節健康：魚肝油具有潤滑效果，能減輕關節腫脹和疼痛，有助於改善活動能力。

王證瑋提醒，魚肝油是營養價值甚高的營養補給品，但在食用時還是要特別注意建議攝取量，特殊族群如孕哺婦、嬰兒、疾病者建議諮詢專業醫師、營養師再進行補充。

營養師分享，魚肝油抗發炎、具潤滑效果，能照顧關節健康，但孕哺婦、嬰兒、疾病者食用前仍須尋求專業建議再補充；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師分享，魚肝油抗發炎、具潤滑效果，能照顧關節健康，但孕哺婦、嬰兒、疾病者食用前仍須尋求專業建議再補充；圖為情境照。（圖取自freepik）

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