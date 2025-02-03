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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

大S流感併發肺炎逝 醫：出現8徵兆務必到大醫院！

2025/02/03 17:06

醫師杜承哲提醒大家，如果民眾得流感又出現8大徵兆，一定要到大醫院就醫；情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

醫師杜承哲提醒大家，如果民眾得流感又出現8大徵兆，一定要到大醫院就醫；情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕女星徐熙媛（大S）春節到日本家族旅遊染上流感併發肺炎不幸逝世，享年48歲，震驚各界。澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲提醒大家，流感不是感冒，如果民眾得流感又出現8大徵兆，一定要到大醫院就醫，切勿拖延使病情更加嚴重。

杜承哲今天下午在臉書發文表示，流行性感冒不是感冒，是醫師和衛福部長久以來努力宣傳的重點，差異不是在於名稱，而是在於感冒幾乎沒有併發重症的可能性，但流感則有一定的機率。

杜承哲分享過往病例，一名50歲的患者，患有氣喘又有抽菸習慣，時常咳嗽，咳兩週也不以為意，一拖再拖直到咳出血才掛急診，經診斷為肺炎。不料三天後便因嚴重呼吸衰竭轉進加護病房急救，插管治療3個月後，仍不幸因敗血症、多重器官衰竭病逝。

他說，這樣的臨床案例層出不窮！肺炎有高達40%甚至更高的死亡率，看患者的風險因子以及免疫力。即便是在醫療高度高度發達的國家，抗生素及早給予，也不代表100%存活，是極度需要小心的嚴重疾病！

杜承哲指出，防治流感不外乎要勤洗手、已感染者儘早就醫、避免出入公共場所、戴口罩；如果感染上流感，又出現「呼吸困難」、「呼吸急促」、「發紺（缺氧）」、「血痰或痰液變濃」、「胸痛」、「意識改變」、「低血壓」或「高燒持續72小時」這8個徵兆，務必要到大醫院就醫。

而得流感容易有併發症的高危險群包括：6個月到59個月的兒童、50歲（含）以上的成人、有慢性肺疾病（含氣喘）、心血管疾病（單純高血壓除外）、腎臟、肝臟、神經學、血液性或代謝性疾病（含糖尿病）的成人及兒童、有免疫低下的人（含藥物導致或HIV感染導致）、流感季期間懷孕婦女、6個月大到18歲需接受長期阿斯匹靈（aspirin）治療者、護理之家或長照中心的住民、過度肥胖者（BMI 值≥40）。

杜承哲指出，克流感和流感疫苗，都對重症的預防有效果。在公共政策上，台灣衛福部是鼓勵使用克流感，香港則是控管嚴格，而且香港的公立醫院耳鼻喉科、內科的最長候診時間來到112星期和121星期，對疾病的快速反應能力有限。這也就造成死亡率的巨大落差，台灣的死亡率可能只有美國、英國、香港的1/3或是更低，依據最新資料，這個落差更大。

他也呼籲，請多洗手、戴口罩保護自己，有疫苗能打就趕快打，還有不用花費就能取得的衛教知識宣導也請珍惜，未來無法確定預算能支持到何時。這就是為什麼，關心公共政策，就是關心自己的性命。

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