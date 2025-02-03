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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

大S猝逝！ 彰化公費流感疫苗剩不到2千劑 要打要快

2025/02/03 15:48

流感可透過疫苗有效預防，接種後約2週產生抗體，一旦感染吃藥可防重症。（衛生局提供）

流感可透過疫苗有效預防，接種後約2週產生抗體，一旦感染吃藥可防重症。（衛生局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕過年期間流感進入高峰，女星徐熙媛（大S）在日本因流感併發肺炎猝逝的消息震驚各界。彰化縣衛生局表示，今天上午接到大量民眾詢問流感疫苗存量的電話；醫院也證實，年假期間流感患者暴增，病床供不應求，彰化基督教醫院總院151床（不含兒童醫院）天天爆滿，醫護人員忙翻。

除夕到初五，各大醫院急診湧入大量發燒、腹瀉等呼吸道與腸胃疾病患者。彰基急診統計，臨床診斷為流感的患者達260人，其中2人併發重症，仍在治療中。

過年年假期間流感患者暴增，病床供不應求，彰基總院151床（不含兒童醫院）天天爆滿，醫護人員忙翻。 （記者張聰秋攝）

過年年假期間流感患者暴增，病床供不應求，彰基總院151床（不含兒童醫院）天天爆滿，醫護人員忙翻。 （記者張聰秋攝）

彰基總院長陳穆寬提醒，流感可透過疫苗有效預防，接種後約2週產生抗體，流感症狀包括發燒、畏寒、喉嚨痛、咳嗽、全身痠痛、噁心嘔吐等，若出現呼吸困難、急促或發紺（缺氧）等高風險症狀，務必在24小時內服藥，以降低重症風險。

彰基醫務秘書林晏任表示，流感症狀與Covid-19、黴漿菌感染及RSV（呼吸道融合病毒）感染相似，這四種疾病皆可能引起發燒、痠痛、咳嗽、痰多等症狀，流行期間，若有接觸史且快篩陽性，或經醫師診斷高度懷疑為流感，即可服用克流感口服藥或選擇自費針劑治療。

藝人猝逝消息傳出後，彰化縣衛生局及各大醫院接到大量疫苗諮詢。衛生局長葉彥伯表示，目前全縣公費流感疫苗存量不到2千劑，已擴大開放6個月以上未接種者施打，要打要快。他提醒民眾勤洗手、戴口罩，加強防護，降低感染風險。

彰化縣衛生局盤點公費流感疫苗數量，目前全縣剩不到2千劑，打疫苗約2個星期可產生抗體，衛生局建議還是打疫苗預防被感染。（衛生局提供）

彰化縣衛生局盤點公費流感疫苗數量，目前全縣剩不到2千劑，打疫苗約2個星期可產生抗體，衛生局建議還是打疫苗預防被感染。（衛生局提供）

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