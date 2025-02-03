大S猝逝 新北公費流感疫苗剩4萬劑 2/9開免費接種站

新北市衛生局指出，公費疫苗已自今年起開放，全國滿6個月以上未接種民眾接種，目前公費疫苗剩餘4萬劑，除衛生所、700家合約院所提供服務，預計9日下午在新莊宏匯廣場開流感、新冠疫苗免費接種站。 （記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕昨（2）日有網友傳出台灣48歲女藝人流感逝世消息，透過線索網友猜測是大S（徐熙媛），不料，今早小S證實噩耗，讓眾人悲痛不捨，也提高不少民眾打流感疫苗意願。新北市衛生局指出，公費疫苗已自今年起開放，全國滿6個月以上未接種民眾接種，目前公費疫苗剩餘4萬劑，除衛生所、700家合約院所提供服務，預計9日下午在新莊宏匯廣場開流感、新冠疫苗免費接種站。

新北市衛生局指出，依據疾管署監測資料，新北2024年流感季從2024年10月1日至今年2月1日共累計100例流感併發重症，病例數高於2023年同期，增加24例。接種流感疫苗可降低併發重症風險，目前新北公費流感疫苗剩餘約4萬餘劑，為便利民眾接種，全市29區衛生所及700家合約院所持續提供隨到隨打服務，9日下午於新莊宏匯廣場，提供流感及新冠疫苗免費接種服務，民眾可於衛生局官網査詢其他社區接種站相關資訊，呼籲及早接種獲得保護力。

請繼續往下閱讀...

衛生局提醒，近期因春節連續假期、國內外探親旅遊等活動頻繁，呼吸道病毒感染風險增加，提醒民眾儘速完成流感及新冠疫苗接種，同時落實個人防疫措施、勤洗手，有症狀自主佩戴口罩口罩，並在家休息，減少病毒傳播機會，保護家人及朋友。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法