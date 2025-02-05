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健康網》年後減肥5攻略！ 營養師：肉可換成「2類」食物

2025/02/05 12:01

營養師表示，減肥需攝取好油，可以把牛、豬等肉類換成魚類及豆製品，有助於調節膽固醇；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，減肥需攝取好油，可以把牛、豬等肉類換成魚類及豆製品，有助於調節膽固醇；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每年春節假期結束後，不少人都會抗拒量體重，甚至有些人已經胖到不用量就很有感，擔心這些肉是不是會永遠堆在身上。對此，營養師蔡宜方在臉書專頁「宜方營養師 健康・輕談」發文分享年後減肥小撇步，像是喝無糖茶水、輕斷食、適時減醣等，也可以多攝取好油，把牛、豬等肉類換成魚類及豆製品，有助於調節膽固醇，助減重更健康。

年後甩肉5招 輕斷食助修復胃

●喝無糖茶水：在年後可先暫停自己平時會喝的飲品，改由水或無糖茶替代。茶葉中含有抗氧化營養素，如兒茶素，不僅無熱量，同時又能促進代謝。

●輕斷食：在年後3-5天可以採取「部分熱量限制」或「設定進食時段」，讓腸胃有適度的休息和修復時間，並將身體儲存的能量拿出來運用。

●適度減醣：過年間免不了高醣食物及點心飲品，年後可適度分配及減少各種高醣食物（包含主食），讓血糖維持穩定，減少脂肪繼續囤積。

●攝取好油：年節時肉類攝取較容易失衡，年後可以將部分牛、豬等肉類換成魚類或豆製品，有助於平衡飽和及不飽和脂肪酸比例，調整血中三酸甘油脂、膽固醇組成。

●高強度間歇訓練（HIIT）：短時間內以高強度運動結合休息循環，促使身體開始利用儲存的能量，非常節省時間，也很適合忙碌的節後生活。

營養師指出，忙碌的節後生活想減肥，除了透過飲食，還可以搭配高強度的間歇訓練；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師指出，忙碌的節後生活想減肥，除了透過飲食，還可以搭配高強度的間歇訓練；圖為情境照。（圖取自freepik）

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