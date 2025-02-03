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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

警消進出火場吸入有害氣體恐得肺癌 北市補助篩檢

2025/02/03 16:09

台北市自2025年1月起擴大提供40歲以上服務於北市的警察及消防人員，到台北市立聯合醫院指定院區接受每2年1次胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。（台北市衛生局提供）

台北市自2025年1月起擴大提供40歲以上服務於北市的警察及消防人員，到台北市立聯合醫院指定院區接受每2年1次胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。（台北市衛生局提供）

〔記者林承鴻／台北報導〕肺癌常年高居台灣癌症死因第1位，占所有癌症死亡人數約5分之1。警消人員出入火場或長時間暴露於高風險環境，容易吸入有害氣體導致肺癌，台北市衛生局自今年1月起擴大提供40歲以上服務於北市的警察及消防人員，到台北市立聯合醫院指定院區接受每2年1次胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT），以早期發現早期治療。

台灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院副院長徐紹勛表示，早期肺癌多無明顯症狀，等到有顯著症狀，或X光片異常就醫時多已進入晚期階段，肺癌第1到第4期的5年存活率分別為88.7%、52.8%、26.4%與9.1%，肺癌末期存活率不到1成，透過早期篩檢，才能降低罹患肺癌的死亡風險。

台北市衛生局健康管理科科長林雪蘭指出，導致肺癌的危險因子，除了菸害、油煙及基因遺傳外，職業暴露也是重要因素之一，台北市自2025年1月起加碼提供40歲以上服務於台北市的警察及消防人員，可持「健保卡」及「服務證」至北市聯醫忠孝、仁愛、中興、陽明、和平5大院區，接受每2年1次胸部低劑量電腦斷層檢查。若篩檢發現異常個案，檢查後的6週內會安排在胸腔內科或胸腔外科說明後續處置。

台北市消防局簡任技正黃依慧說，很常聽到消防同仁咳嗽，她自己早期做火災現場調查，就常常喉嚨不舒服，不曉得自己在火場會吸到什麼化學物質。黃依慧呼籲北市40歲以上消防同仁盡快至聯醫5大院區預約檢查，限量1000個名額，以早期診斷早期治療。

台北市2022年7月起配合衛生福利部國民健康署政策，即有28家醫院提供公費肺癌篩檢服務，針對重度吸菸者（50至74歲吸菸史達20包/年以上、仍在吸菸或戒菸未達15年之重度吸菸者）及具肺癌家族史（45至74歲男性或40至74歲女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌）民眾，提供每2年1次胸部低劑量電腦斷層檢查。

台北市40歲以上警察及消防人員肺癌篩檢服務資訊。（台北市衛生局提供）

台北市40歲以上警察及消防人員肺癌篩檢服務資訊。（台北市衛生局提供）

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