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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

大S因流感併發症過世 朴子醫院籲接種疫苗

2025/02/03 15:31

衛福部朴子醫院感染科醫師曾政尹呼籲民眾接種流感及COVID-19疫苗。（朴子醫院提供）

衛福部朴子醫院感染科醫師曾政尹呼籲民眾接種流感及COVID-19疫苗。（朴子醫院提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕藝人大S在春節前往日本旅遊時因流感併發症過世，震驚社會，嘉義縣衛福部朴子醫院感染科醫師曾政尹表示，流感與COVID-19病毒皆具高度傳染性，可能引發嚴重併發症，甚至危及生命，呼籲民眾接種疫苗，接種疫苗是預防疾病的最佳防護措施。

曾政尹說，根據衛生福利部疾病管制署資料，6個月以上民眾建議每年接種流感疫苗，65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦及慢性病患者等高風險族群應優先接種；滿5歲以上民眾，無論是否曾接種COVID-19疫苗，僅需接種1劑COVID-19疫苗；滿6個月至未滿5歲幼兒未曾接種者須接種2劑，曾接種者則接種1劑即可。

曾政尹表示，病毒的威脅不容忽視，接種疫苗不僅是對自己健康的保護，也是守護家人與社會的具體行動，建議民眾盡早安排接種計劃，並持續保持良好的衛生習慣，勤洗手、戴口罩，注意自身健康狀況。若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，應及時就醫，以確保自身和他人的健康安全。

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