健康網》咖啡因含量PK！ 5款紅燈飲品：抹茶那堤入列

營養師列出5種咖啡因紅燈區飲品，像是美式咖啡、紅茶與抹茶那堤、馥列白、摩卡，每日上限飲用1杯；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕上班精神不濟，想喝點咖啡因提神嗎？好食課營養師在臉書專頁發文分享11種飲品的咖啡因含量及熱量。其中，咖啡因紅燈區有5款飲品，像是美式咖啡、紅茶與抹茶那堤、馥列白、摩卡，咖啡因含量都超過201毫克以上，每日上限飲用1杯。

不過，針對「咖啡因可以提神」一事，營養師指出，其實咖啡因無法幫忙提神，只能「不讓你睡」。想要一早就有好精神，還是要少吃高碳水食物，多喝水，以及暖暖筋骨較實際。

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但如果真的想來點咖啡因，營養師也提醒，由於咖啡因會刺激神經中樞亢奮，過量可能導致焦慮、失眠及胃食道逆流，因此建議成人咖啡因攝取每日不超過300毫克，12-18歲的青少年則應在100毫克以內，12歲以下孩童更是應避免攝取。

而衛福部也因此有訂定咖啡因紅黃綠燈之標準。營養師也在下方列出咖啡店常見飲品咖啡因及熱量標示，以下皆以大杯（473毫升）熱飲做計算。

咖啡因紅燈區

咖啡因201毫克以上，每日上限飲用1杯。

●美式咖啡：咖啡因301毫克，熱量22大卡。

●紅茶那堤：咖啡因277毫克，熱量279大卡。

●抹茶那堤：咖啡因253毫克，熱量443大卡。

●馥列白：咖啡因247毫克，熱量274大卡。

●摩卡：咖啡因228毫克，熱量576大卡。

咖啡因黃燈區

咖啡因101-200毫克，每日限飲2杯以下。

●卡布奇諾：咖啡因195毫克，熱量190大卡。

●焦糖瑪奇朵：咖啡因182毫克，熱量344大卡。

●那堤：咖啡因182毫克，熱量295大卡。

咖啡因綠燈區

低於100毫克的咖啡因，至多飲3杯。

●經典巧克力：咖啡因48毫克，熱量727大卡。

●洋甘菊花草茶：咖啡因0毫克，熱量3大卡。

營養師分享，咖啡因綠燈區飲品每日最多可飲用3杯，如巧克力、洋甘菊花草茶；示意圖。（圖取自photoAC）

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