4旬女手抖發現腦腫瘤「清醒開顱手術」保留神經功能

魏國珍醫師為患者進行「清醒開顱手術」，除完整切除腫瘤，並保留正常神經功能，左手肌力及語言功能都不受影響。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕45歲吳小姐平時身體健康，近來卻發現左手會不自覺抖動，說話也口齒不清，就醫檢查赫然發現右腦有惡性腦瘤，且位於運動功能區，手術風險高，可能會傷及神經導致術後癱瘓，腦神經外科團隊評估後，決定為她進行「清醒開顱手術」，術後左手肌力及語言功能都不受影響，持續進行化療與放射性治療，可大幅改善預後及延長存活時間。

仁愛長庚合作聯盟院腦神經外科醫師魏國珍表示，患者因左手出現不自覺抖動就診，進行詳細問診和理學檢查後發現右腦長出腫瘤，因位於運動功能區，手術風險極高，與患者詳細說明和討論後，決定為她進行「清醒開顱手術」，確認是多形性膠質母細胞瘤。

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45歲吳小姐近來出現手抖動、說話口齒不清，檢查發現右腦長出惡性腫瘤（黃圈）。（記者陳建志翻攝）

此次手術由魏國珍醫師、賈開傑醫師、林口長庚神經腫瘤團隊陳科廷醫師共同進行，此種腦部手術，與一般全程麻醉手術相比，主要差別在於手術進行到腫瘤切除階段時病人會被喚醒，同步進行語言、手腳運動，甚至認知與記憶的神經功能檢測，搭配術前利用功能性核磁共振造影定位出病人重要的大腦功能區域，讓醫師能在保留正常神經功能的前提下切除病灶。

魏國珍指出，膠質瘤其生長特性和正常腦組織沒有邊界，是清醒開顱手術最廣泛的適應症。只要腦瘤侵犯到功能區，手術中擔心或可能會影響其功能，就可考慮清醒開顱手術。另外，癲癇手術、腦血管動靜脈畸形等非腫瘤病灶，若是術前規劃或病灶侵犯功能區，也是清醒開顱手術的適應症。

魏國珍表示，清醒開顱手術能讓醫師知道正在撥動的神經束是否有關鍵重要的認知功能，進而達到保障病人功能、病灶最大化切除的理想目標。因為在清醒狀態下能夠監測更多的神經功能，所以有神經內科與復健科醫師的加入，與病人充分討論，讓神經功能維持更完整，並在功能的犧牲與保留間做取捨，甚至能客製化設計術中監測的題目，滿足醫病雙方的需求。

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