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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

大S猝逝！診所湧入詢問流感疫苗電話 中市尚有3萬8千餘劑

2025/02/03 14:28

台中市流感疫苗尚有尚有38,000餘劑，衛生局呼籲民眾快施打。（資料照）

台中市流感疫苗尚有尚有38,000餘劑，衛生局呼籲民眾快施打。（資料照）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大S徐熙媛因流感併發肺炎離世，震驚各界。農曆年期間南來北往，很多診所在開業後就爆就診人潮，多半是流感及腸胃炎，有診所今天開業，大S離世消息傳出後，就湧入詢問要打流感疫苗的電話；台中市衛生局長曾梓展表示，目前台中市還有公費流感疫苗剩餘38,000餘劑，未打流感疫苗的民眾， 儘快施打。

此外，衛生局並表示，自2月8日起至2月23日，每日17時至20時，由專業醫療團隊進駐燈會，設置流感疫苗、新冠JN.1疫苗及長者13價肺炎鏈球菌疫苗接種站，提供疫苗接種服務，當日於燈會疫苗接種站完成疫苗接種可獲得燈會熱門小提燈一盞，數量有限送完為止。

僅48歲的大S竟因罹流感而離世，台中市衛生局表示，依據衛生福利部疾病管制署法定傳染病通報統計資訊顯示，統計113年流感季，自113年10月1日起至114年2月2日止，全國流感併發重症計641人，中央近期尚未公告全國流感併發重症死亡人數，台中市重症數為67人，其中15人死亡。

衛生局長曾梓展表示，過年期間南來北往，有診所在上週六開業，人潮就塞滿診所，患者多數是流感及腸胃炎，而台中市公費流感疫苗目前尚有38,000餘劑，民眾可到各診所或者是衛生所施打。

醫師施勝桓表示，診所在今天開業，一開始有流感或腸胃炎的患者前來就醫，但是在大S因流感併發肺炎離世消息傳出，診所接到要打流感的電話就接不完。

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