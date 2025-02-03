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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

大S流感併肺炎猝逝 高雄尚有1.4萬劑疫苗可打

2025/02/03 14:21

高雄尚有1.4萬劑流感疫苗可接種。（資料照，記者許麗娟攝）

高雄尚有1.4萬劑流感疫苗可接種。（資料照，記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕藝人大S徐熙媛到日本旅遊因感染流感併發肺炎猝逝，消息震驚國內外，由於天氣濕冷是流感病毒的最佳的溫床，施打疫苗可預防重症，高雄市至昨天為止，尚有約1.4萬劑疫苗可打，具高風險者尚未施打的民眾皆可前往相關醫療院所接種。

去年10月1日起中央開放本季入冬後流感疫苗接種，並於今年元旦起開放年齡6個月以上全民施打至疫苗用罄；高雄市衛生局疫病管制處長洪玉倖表示，由中央撥配與高雄市自購的疫苗共約81萬劑，至昨（1）日為止，高雄市尚有約1.4萬劑可施打，由於接種疫苗要2週後才有效力，過年前已有一波接種高峰期，也呼籲尚未接種的民眾儘快接種。

衛生局提醒，預防流感，民眾應盡量避免前往擁擠或通風不良的場所，年長者或免疫力較低者接觸時建議佩戴口罩，以保護自身與他人健康，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫。

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