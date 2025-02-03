春節醫院看診大排長龍 醫籲高危險群速打流感疫苗

農曆春節期間，不少醫院、診所湧入看診民眾；圖為桃園一處診所，民眾排隊掛號。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕農曆春節期間，不少醫院、診所湧入看診人潮，甚至出現排隊現象，其中有不少民眾因流感就診，桃園市衛生局表示，今年農曆春節期間類流感就診人次，比前1週下降58.47%，但流感疫情仍在流行期，提醒尚未接種疫苗者，尤其是65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速接種疫苗。

依據衛生福利部疾病管制署數據顯示，2025年第5週（1/26至2/1），桃園市類流感門急診就診人次為5775次，與前1週比較下降58.47%，為6都第2低，推估也可能與春節期間醫院、診所大多休診有關，有看診的醫院、診所每天都是看診人潮，民眾無奈說，年節期間突感不適，一到診所被掛號人潮嚇傻，只能先回家休息。

請繼續往下閱讀...

桃園市衛生局表示，桃園市今年流感季（2024年第40週起）至今，流感併發重症確診累計人數為53人、死亡10人，桃園市確診人數及死亡人數皆為6都最低，目前流感疫情仍處於流行期，提醒尚未接種者應儘速接種，尤其65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，年輕人接種可保護自己且能保護家中長者、幼兒，也提醒民眾外出時可配戴口罩並保持良好衛生習慣，才保護自己不被病毒感染。

衛福部樂生醫院胸腔內科主任王琮柏提醒，流感病程變化快速，若流感後突呼吸困難、胸痛、意識改變，應儘速至大醫院就醫。（樂生醫院提供）

衛福部樂生醫院胸腔內科主任王琮柏表示，據流行病學統計，門診就醫的流感病患中約有8%併發重症機率，併發重症中死亡率則為20%，提醒流感病程變化快速，若流感後突呼吸困難、胸痛、意識改變，應儘速至大醫院就醫。

他表示，台灣約在每年11月至隔年3月期間為流感流行期，常見症狀為發燒、咳嗽、 頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛等症狀，嚴重者可能出現肺炎、腦炎、心肌炎等併發症，由於流感部分症狀和感冒相似，因此常被輕忽，若發現症狀1週後未癒，且出現更嚴重的呼吸道症狀、意識改變、胸痛、低血壓等症狀，就要當心有可能發生細菌性肺炎、病毒性肺炎、腦炎或腦病變、神經症狀、心肌炎或心包膜炎及繼發性感染等嚴重併發症，不可不慎。

王琮柏表示，流感的高危險族群為抵抗力較差的長者、嬰幼兒與慢性病患者，這些族群感染機率比起健康成人高出3倍，且感染後併發重症的機率也相對高，隨著百業開工、開課，建議儘早施打流感疫苗增加自體保護力，而流感疫苗雖無法完全避免感染，卻是世界衛生組織建議降低重症和死亡最有效的方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法