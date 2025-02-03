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郭綜合醫院副院長馮漢賢癌逝 文武雙全令同仁懷念

2025/02/03 13:05

郭綜合醫院於三日上午晨會默哀追思近日不幸病逝的副院長馮漢賢。（郭綜合醫院提供）

郭綜合醫院於三日上午晨會默哀追思近日不幸病逝的副院長馮漢賢。（郭綜合醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市郭綜合醫院副院長馮漢賢於今年春節過年期間1月31日（年初三）因癌症辭世，享壽61歲，醫院在今天上午晨會默哀1分鐘，總裁郭宗正、院長鄭雅敏與同仁們紛表對他懷念的心聲，場面溫馨感人，醫院並將於19日中午在院內舉辦告別音樂會，希望讓同仁及志工送他人生最後一程。

郭綜合醫院總裁郭宗正指出，馮副從高醫畢業後，曾先後在長庚、奇美、永和、成大等醫院服務，在郭醫服務長達18年，非常敬業。新陳代謝科的馮副主持醫師晨會時，總會展現他的知識，大家有目共睹，而且會將當天早上的時事告訴大家，對病患及同仁的和藹態度，讓人敬佩。

郭醫院長鄭雅敏表達，對於馮副熱愛生命、醫療及家庭的態度更是值得學習，也緬懷他常引進或發覺醫學新知後，與大家共同分享，直到罹癌病後仍撐拐杖到門診看診，對待病人很有耐心，還有他熱愛運動生活的態度、傳達信息的熱情，主持醫師晨會、記者會演練的堅持，皆令人印象深刻。

醫護人員說，馮副愛好攝影、教學及醫療知識淵博，也是好學不倦的學者，是令人敬佩學習的對象；有郭醫同仁提及每次晨會，馮副總會提早到場準備資料、且各領域專業在行，從中學到很多。

也有同仁說，馮副飽學多聞，常對醫療時事侃侃而談，在工作上遇有難題總能淡定處理，能夠超越困難，馬上改善疑難雜症，更可貴的是他文武雙全，除攝影作品達水準、吉他、歌唱也很有造詣，羽球等運動打得神勇，還一有陣子要和年青人騎重機，喜愛接受挑戰。如今他的辭世，讓郭醫同仁與病患都深感遺憾與感慨。

郭綜合醫院副院長馮漢賢癌逝 文武雙全令同仁懷念

台南市郭綜合醫院副院長馮漢賢於今年1月31日因癌症辭世，享壽61歲。（資料照）

郭綜合醫院於三日上午晨會默哀追思近日不幸病逝的副院長馮漢賢。（郭綜合醫院提供）

郭綜合醫院於三日上午晨會默哀追思近日不幸病逝的副院長馮漢賢。（郭綜合醫院提供）

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