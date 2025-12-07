限制級
健康網》吃素代表清淡健康？ 營養師破迷思：方式不對血脂更高
〔健康頻道／綜合報導〕很多人對糖分、澱粉和血脂有誤解。營養師楊斯涵表示，糖吃多不會直接得糖尿病，但可能增加肥胖和胰島素阻抗風險；糖尿病飲食不是完全不碰澱粉，而是要挑對澱粉並控制份量；麵包蛋糕雖非油炸，仍會提高血脂；吃素也不代表一定健康，方式不對可能血脂更高。正確飲食觀念才能降低慢性病風險。
楊斯涵於臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文分享，大眾對於慢性病的4迷思。
Q1：糖吃多了會得糖尿病?
A1：吃糖並不會「直接」導致糖尿病，但長期攝取過量糖分，會透過「肥胖」和「胰島素阻抗」讓你成為糖尿病的高危險群。
Q2：糖尿病飲食就是盡量不碰澱粉？
A2：糖尿病飲食絕對不是「不碰澱粉」，而是要學會「挑對澱粉」和「控制份量」。
Q3：麵包、蛋糕非油炸物不會影響血脂肪?
A3：麵包和蛋糕雖然沒有經過「油炸」，但它們稱為「糖油混合物」，它們會透過兩條路徑同時飆高您的三酸甘油脂和壞膽固醇。
●精緻澱粉與糖：直接轉化為「三酸甘油脂」。
●隱藏的油脂：堆積「壞膽固醇」。
Q4：素食者比較不會高血脂?
A4：「吃素」不代表「清淡」。如果吃素的方式不對，血脂肪可能比吃肉的人還要高。這主要有3大原因：
●過度依賴「加工素料」。
●澱粉攝取過量（三酸甘油脂的元凶）。
●烹調方式過油。
