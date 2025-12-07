自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》吃素代表清淡健康？ 營養師破迷思：方式不對血脂更高

2025/12/07 18:11

營養師楊斯涵表示，吃素也不代表一定健康，方式不對可能血脂更高。（圖取自freepik）

營養師楊斯涵表示，吃素也不代表一定健康，方式不對可能血脂更高。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人對糖分、澱粉和血脂有誤解。營養師楊斯涵表示，糖吃多不會直接得糖尿病，但可能增加肥胖和胰島素阻抗風險；糖尿病飲食不是完全不碰澱粉，而是要挑對澱粉並控制份量；麵包蛋糕雖非油炸，仍會提高血脂；吃素也不代表一定健康，方式不對可能血脂更高。正確飲食觀念才能降低慢性病風險。

楊斯涵於臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文分享，大眾對於慢性病的4迷思。

Q1：糖吃多了會得糖尿病?

A1：吃糖並不會「直接」導致糖尿病，但長期攝取過量糖分，會透過「肥胖」和「胰島素阻抗」讓你成為糖尿病的高危險群。

Q2：糖尿病飲食就是盡量不碰澱粉？

A2：糖尿病飲食絕對不是「不碰澱粉」，而是要學會「挑對澱粉」和「控制份量」。

營養師楊斯涵表示，麵包和蛋糕雖然沒有經過「油炸」，但它們稱為「糖油混合物」。（圖取自freepik）

營養師楊斯涵表示，麵包和蛋糕雖然沒有經過「油炸」，但它們稱為「糖油混合物」。（圖取自freepik）

Q3：麵包、蛋糕非油炸物不會影響血脂肪?

A3：麵包和蛋糕雖然沒有經過「油炸」，但它們稱為「糖油混合物」，它們會透過兩條路徑同時飆高您的三酸甘油脂和壞膽固醇。

精緻澱粉與糖：直接轉化為「三酸甘油脂」。

隱藏的油脂：堆積「壞膽固醇」。

Q4：素食者比較不會高血脂?

A4：「吃素」不代表「清淡」。如果吃素的方式不對，血脂肪可能比吃肉的人還要高。這主要有3大原因：

●過度依賴「加工素料」。

●澱粉攝取過量（三酸甘油脂的元凶）。

●烹調方式過油。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中