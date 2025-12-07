健康網》4位星兒「非常」演奏 自閉症基金會歡度40週年

自閉症基金會董事長林注進（左起）與「非常音樂家樂團」手風琴廖庭澔、小提琴王榮堅、鋼琴莊天岳、擊樂丁唯諺合影，他們在會場表演，曲曲動聽，掌聲喝采聲不斷。（中華民國自閉症基金會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕中華民國自閉症基金會舉辦《讓愛流動・永續共好》40週年公益音樂會，今（7）日在台北中影八德大樓登場，4位星兒音樂家合作演奏3首經典歌曲，贏得滿堂彩。

中華民國自閉症基金會迎接40週年慶，由自閉症青年音樂家「非常音樂家」及專業演奏團體「MUSE美聲樂團」攜手演出，自閉症基金會董事長林注進，以及執行長劉增榮上台，和非常音樂家莊天岳以及丁唯諺，合作演出經典歌曲「愛的真諦」，帶動觀眾一起演唱，現場氣氛high到最高點。

請繼續往下閱讀...

4位「星兒」王榮堅、莊天岳、丁唯諺、廖庭澔，合作演奏3首經典歌曲「四月望雨」、「鐵達尼號」、「神鬼奇航」，都是膾炙人口的歌曲，音符響起，炒熱全場。

《讓愛流動．永續共好》公益音樂會，今（7）日吸引不少民眾前來聆聽。（中華民國自閉症基金會提供）



林注進表示，每一位星兒都值得被理解，也值得一個自立而有尊嚴的未來。自閉症基金會有計畫的扶植具有音樂天分的星兒，組成「非常音樂家樂團」，讓王榮堅、莊天岳、丁唯諺與廖庭澔四位星兒發揮所長，藉由持續穩定的公開演出擁有自己的事業、找到人生舞台。

自閉症基金會40週年慶系列活動，特別從公益音樂會開跑，實踐「星兒另類就業」倡議。自閉症基金會感謝社會大眾與企業對音樂會的支持，過去40年為自閉症者及其家庭，提供全方位支持，每一項服務背後都充滿對自閉症群體的深厚承諾，成績斐然，二度榮獲社福界金馬獎傳善獎肯定，走過40載，未來自閉症基金會也將堅持理念，持續為自閉症者及其家庭發聲，成為最佳後盾。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法