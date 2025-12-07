自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》大雪時節氣溫驟降 中醫推1湯1茶補腎、護心血管

2025/12/07 21:18

上祐中醫診所院長黃上邦指出，飲食部分可喝明目益智茶、松露洋蔥濃湯健脾補腎、護心血管；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕大雪時節（7）日，晝短夜長、氣溫驟降，血管收縮加劇，情緒起伏恐誘發心血管疾病，需注意情緒調適。上祐中醫診所院長黃上邦於臉書粉專「上祐中醫診所Best-blessing」發文指出，此時宜準備溫補食材，並透過飲食調整、規律運動、心情放鬆及適量攝取鋅、硒，來增強免疫、抵禦嚴寒。飲食部分可喝明目益智茶、松露洋蔥濃湯健脾補腎、護心血管。

中醫養生觀點

清潤宣肺：黃上邦指出，此時正是調整體質、提高免疫力的良機。日常飲食中可適度加入西洋參、百合、杏仁等食材，以食療的方式滋養肺部、增強免疫力。

溫陽益氣：黃上邦提到，此時可以通過提升陽氣來改善脾胃功能及促進消化，飲食上宜多選擇溫補食材，如羊肉、生薑及紅棗，搭配良好生活習慣，將有助於增強體力、促進脾胃健康。同時也須注意攝取量，避免因過度進補造成身體不適。

養心安脈：黃上邦分享，長者在寒冷的天氣尤須注意保暖，平時應根據氣溫變化適時增添衣物，以保持體溫穩定。同時，配合定期體檢，及早發現潛在問題，並可諮詢專業醫師，針對個人體質及具體的健康狀況進行調理，保護心血管的健康，減少心血管疾病發生。

養生料理

●明目益智茶

黃上邦說明，決明子0.5g、芳香萬壽菊2g、積雪草1g、紅景天0.5g、白花蛇舌草0.5g 、刺五加0.5g，以500 毫升熱水沖泡即可，有助於有清肝明目、清熱解毒、益智安神、健脾補腎之功效。

上祐中醫診所院長黃上邦指出，飲食部分可喝明目益智茶、松露洋蔥濃湯健脾補腎、護心血管。（圖取自上祐中醫診所臉書）

●松露洋蔥濃湯

鍋中融化奶油30g，加入洋蔥絲600g以小火炒至焦糖色，放入蒜末拌香。撒入1大匙麵粉拌勻，倒入高湯800ml，小火燉煮15分鐘。以鹽、黑胡椒粉調味，熄火拌入黑松露醬10g。法國麵包片撒上起司絲40g烤至金黃，即可搭配濃湯享用。

黃上邦指出，洋蔥性溫味辛，富含抗氧化物及膳食纖維，有助於止咳化痰、保護心血管、抗發炎、穩定血糖。不過，洋蔥難以吸收的短鏈碳水化合物，易引起脹氣或腹瀉，腸躁症患者需注意；生食可能刺激胃酸，胃食道逆流患者宜適量。

養生按摩手法

至陽穴（第七胸椎脊突下凹陷處）：疏肝和胃。

湧泉穴（足掌前三分之一凹陷處）：補腎益氣。

肩井穴（大椎與尖峰端連線的中點線）：通經理氣。

