健康 > 杏林動態

不理解特殊疾病！ 國小生繪本「我討厭你」紀錄和解過程

2025/12/07 11:38

羅慧夫顱顏基金會舉辦「用愛彌補」兒童文學獎，今年以「和好」為主題。（記者林志怡攝）

羅慧夫顱顏基金會舉辦「用愛彌補」兒童文學獎，今年以「和好」為主題。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕罹患特殊疾病的孩子，成長過程中可能被同儕以異樣眼光看待，同學們也可能因為不理解情況而產生厭惡情緒。羅慧夫顱顏基金會舉辦「用愛彌補」兒童文學獎，今年以「和好」為主題，台中市永春國小學生林可宸以繪本紀錄自己因為不理解而討厭同學，最後走向和解的過程，並獲得銀獎。

第28屆「用愛彌補」兒童文學獎邀請國小二至六年級的孩子，用繪本畫出「當誤會化為理解、差異變成連結」的成長歷程，共收到143件投稿作品，比賽評審歷時一個多月，最終評選出金獎、銀獎各1名，佳作3名，以及優選5名，共10件優秀作品獲獎。

林可宸說，她曾經因為不瞭解而對特殊疾病的同學產生「我討厭你」的想法，但理解同學特殊狀況後，明白不是每個人生下來就是健康的，又何必在乎「公平」這兩個字，也發現原來每個人本來就是不一樣的。

因此，林可宸說，在這次比賽中，她將自身校園經歷繪製成繪本《我討厭你》，紀錄當時的不適應與誤解時出現的情緒波動，從不斷堆疊的抱怨到同理、和解，過程中她也不斷回想現實中的類似情境，「每個人都可能在衝突後感到後悔，和好不只是道歉，更是一種成長。」

這一屆金獎得主為彰化縣和美鎮和仁國小四年級的施博皓，因為媽媽在日常生活中的一句「我是不可能跟蟑螂和好的」，讓他意識到，無論是人際或自然界，「和好」都是一門學問，和好有許多種從同學之間的爭執，到人與自然的互動，都傳遞著「相處之道」的重要性。

「發現者藝術工作室」油畫家、評審盧劭暐指出，施博皓的作品《相處・知道》點出「和好」在人際關係與心靈成長中的重要性，這是一輩子都要學習的課題。作品畫面雖簡單卻蘊含趣味，線條俐落、自信，甚至運用「畫中藏畫」的表現手法，令人莞爾。

羅慧夫董事翁芬華說，「用愛彌補」兒童文學獎，已連年辦理28年，是全國性的公益小學生繪本比賽，鼓勵孩子的自我表達與創作外，培育幼齡時期正向品格的發展，人際相處就像一場旅行，途中難免有摩擦，但和好是讓旅程繼續的鑰匙，也提醒大人們，和解是一輩子的功課。

