健康網》擾人鼻水「共共流」 醫授4招快止住

〔健康頻道／綜合報導〕冬天擤鼻涕的人不少，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，「鼻腔血管」，就像溫度感測器。在溫差大的地方，血管立刻收縮、黏膜水分增加，容易流鼻涕，要止住這些擾人的鼻涕有4個辦法。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，因為身體要讓吸進去的「乾冷的空氣變濕」，不然乾燥空氣會刺激肺部，像是冷空氣性鼻炎（Cold-Induced Rhinitis），就會讓人冷到一直流鼻水。

止住鼻涕的4大招：

1. 出門前把「鼻腔預熱」：洗臉用溫水，在鼻翼兩側輕揉10秒，能減少冷空氣刺激。

2.口罩戴好戴滿：口罩就是鼻腔的「暖氣機」，能把冷空氣加溫5-10°C。

3.用生理食鹽水噴鼻：平衡鼻腔濕度、降低過度反應。

4.過敏族群可使用抗組織胺：像是 cetirizine、loratadine（需遵醫囑）。

過敏性鼻炎、氣喘、有鼻瘜肉、鼻中隔彎曲的人都要小心一吹冷風就鼻涕狂流，黃軒說，長期處在溫差大的工作場域，像是超商店員，鼻腔的「冷感開關」比較敏感，在低溫時容易被刺激，引起鼻腺分泌暴衝。

這類型的人並非感冒，這種「冷空氣性鼻炎」的症狀：鼻涕水水的、遇冷就流變暖就停、一天反覆多次、沒喉嚨痛、沒發燒等；與感冒症狀的喉嚨痛、後期鼻涕會黃、會黏，且症狀持續5-10天等，不太一樣。

