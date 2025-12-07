自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》擾人鼻水「共共流」 醫授4招快止住

2025/12/07 18:49

一吹冷風鼻涕就狂流，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，有4招可以不讓鼻涕「共共流」；圖為情境照。（圖取自freepik）

一吹冷風鼻涕就狂流，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，有4招可以不讓鼻涕「共共流」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬天擤鼻涕的人不少，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，「鼻腔血管」，就像溫度感測器。在溫差大的地方，血管立刻收縮、黏膜水分增加，容易流鼻涕，要止住這些擾人的鼻涕有4個辦法。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，因為身體要讓吸進去的「乾冷的空氣變濕」，不然乾燥空氣會刺激肺部，像是冷空氣性鼻炎（Cold-Induced Rhinitis），就會讓人冷到一直流鼻水。

止住鼻涕的4大招：
1. 出門前把「鼻腔預熱」：洗臉用溫水，在鼻翼兩側輕揉10秒，能減少冷空氣刺激。
2.口罩戴好戴滿：口罩就是鼻腔的「暖氣機」，能把冷空氣加溫5-10°C。
3.用生理食鹽水噴鼻：平衡鼻腔濕度、降低過度反應。
4.過敏族群可使用抗組織胺：像是 cetirizine、loratadine（需遵醫囑）。

過敏性鼻炎、氣喘、有鼻瘜肉、鼻中隔彎曲的人都要小心一吹冷風就鼻涕狂流，黃軒說，長期處在溫差大的工作場域，像是超商店員，鼻腔的「冷感開關」比較敏感，在低溫時容易被刺激，引起鼻腺分泌暴衝。

這類型的人並非感冒，這種「冷空氣性鼻炎」的症狀：鼻涕水水的、遇冷就流變暖就停、一天反覆多次、沒喉嚨痛、沒發燒等；與感冒症狀的喉嚨痛、後期鼻涕會黃、會黏，且症狀持續5-10天等，不太一樣。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中