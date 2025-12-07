台灣醫療科技展》政大生醫平台不缺席 7學子組隊吸人氣

政大生醫平台參加台灣醫療科技展，攤位雖然不是最大的，但7位學子將自己品牌連番上陣，成為人氣攤位。（記者李惠芬攝）

〔健康頻道／綜合報導〕一年一度的台灣醫療科技展匯集超過600家醫學中心及指標科技企業共同展出，其中有一個攤位來自政治大學EMBA生醫平台社，7學子組隊參加，以「生醫」會友。

政大商學院國際事務副院長陳嬿如表示，政大EMBA的課很重，並非外界所想像來學校只是交朋友，許多人入校以後，在此展開人生另一段的學習，甚至在這裡開創新的事業發展。

請繼續往下閱讀...

陳嬿如說，政大EMBA一年有250人，畢業的校友有5000人，生醫平台社是結合EMBA學長、姊，甚至將畢業校友的資源結合起來，大家以「生醫」會友、交流。將課程所學實踐在產業創新，展現從預防醫學、健康管理、長照輔具、智慧醫療到樂活養生的完整產業鏈，讓學習轉化為產業動能。

這一次EMBA生醫平台社走出校園，直接在台灣醫療科技展設攤，讓社團裡的同學藉著一年一度的醫療科技展，直接接觸同業、民眾。政大EMBA生醫平台社特別以「無齡健康展 無齡樂活未來」為題，有7學子的自家品牌連番上陣（山拾常青預防醫學診所、黛莉貝爾、貝爾威旭、昌辰鑫生、益百利、健康盾生醫、大漢家具）小小的攤位，人潮一波波，實力不容小覷。

開展首日由黛莉貝爾機能內衣及美麗線集團打頭陣，搬來透視內衣掃描機及InBody到場，人龍即擠滿展區，黛莉貝爾創辦人李慧茹表示，自己從市場擺攤做起，所以對於顧客對內衣的需求很清楚，也因為自己蕁麻疹常發作，苦尋自己適合的布料，意外讓她自創品牌萌芽。

李慧茹決定自創品牌出發，還研發AI智能3D掃描技術抓出精準尺寸（SIZE），1分鐘掌握買內衣消費者骨盆角度、富貴包、圓肩角度，讓買出的內衣使得消費者穿得更「麻吉」、「服貼」。

李慧茹說，每個人的後身長、臂長、中腰圍、大腿圍、臀圍、內腿長等都是不一樣的組合，若只是單一用M、L、S來區分，罩杯做到G罩杯，「那是不夠的」，她的品牌已做到J罩杯。她認為，一件好穿的內衣，需符合圓肩、駝背、肩頸，很多人肩頸痠痛，很有可能就是因為長期穿著尺寸不合或支撐度不足的內衣，而造成體態變形。

攤位另一側是美麗線集團帶來「TANITA檢測」，創辦人馮志禾到現場與民眾一對一暢談再生醫療、減重、醫美、預防醫學等最夯的話題。他表示，過去自己一直從事臨床醫學，非常重視醫師要站在第一線為求診者解說的重要性，因此，讓求診者透過專業解說，快速掌握自身身體狀況是很重要。

政大生醫平台此次攤位小而美，但吸引不少民眾前來測試、諮詢，意外成為人氣旺的攤位。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法