健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》每種黑色食物都護腎？ 醫曝：這3種是神隊友

2025/12/07 19:45

專家指出，黑木耳、藍莓與黑葡萄是中醫認可、同時經現代醫學證實的3種護腎黑色食物，圖為情境照。（圖取自freepik）

專家指出，黑木耳、藍莓與黑葡萄是中醫認可、同時經現代醫學證實的3種護腎黑色食物，圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾尿液有泡泡，或是白頭髮冒得快，會開始擔心是否腎功能出問題，可能會聽從「吃黑補腎」的說法，開始找黑豆、黑芝麻等來補充。然而，洪永祥診所院長洪永祥表示，它們蛋白質、鉀、磷太高，腎臟會受不了。事實上，黑木耳、藍莓與黑葡萄是中醫認可、同時經現代醫學證實的3種護腎黑色食物，它們低磷、低鉀、含抗氧化成分，能在保護腎臟的同時減少負擔，是腎功能保健的理想選擇。

洪永祥於臉書專頁「洪永祥診所」發文分享，中醫與西醫並非互相衝突，而是各自從不同角度看同一件事。中醫依據五行學說，認為黑色屬水，能補腎精，提升身體修復能力；營養學則指出，黑色或深紫色食物因富含花青素與微量元素，具有抗氧化與細胞修復的效果。也就是說，黑色確實具有科學養腎基礎。

然而，他進一步說明，若腎功能已下降，有慢性腎臟病（eGFR已經低於60），那麼「補」的方法如果不對，就會變成「毒」，必須限磷、限鉀、限蛋白，避免讓腎臟負擔更重。因此，不是所有黑色食物都適合「護腎」。

洪永祥歸納出既符合中醫概念，又符合西醫要求的3種黑色食物：

●黑木耳

在中醫裡，它入腎經，能活血化瘀。在西醫營養學裡，它是完美的「三低一高」食物：低磷、低鉀、低蛋白，高膳食纖維。它能減輕腎臟負擔量，其富含膳食纖維和膠質可以吸附腸道裡的毒素，減少這些毒素進入血液，變相地就是在幫腎臟減輕過濾的壓力。

●藍莓

西醫界，藍莓是公認的「超級食物」。第一，它的鉀離子含量非常低，每100克藍莓只有約77毫克的鉀。這比香蕉、奇異果都要低得多，對於需要限鉀的腎友來說，是非常安全的水果。第二，它富含花青素，當腎臟細胞因為高血糖或高血壓正在發炎的時候，花青素就像「消防員」，能把火撲滅，減少腎絲球的硬化和纖維化。

●黑葡萄

黑葡萄深色果皮裡的一個神級成分「白藜蘆醇」，研究顯示，白藜蘆醇能夠活化我們體內一個叫做SIRT1的長壽基因。當這個基因被喚醒後，它能顯著減少腎臟細胞的凋亡，也就是說，它能阻止腎臟細胞「自殺」。

雖然葡萄的鉀離子比藍莓稍微高一點點，但跟香蕉、哈密瓜比起來，它還算是中等偏低的「安全區」。只要控制好份量，比如一天8到10顆，它帶來的抗氧化、護血管、救腎臟的效益，遠大於風險。

