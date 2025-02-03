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健康 > 名人健康事

大S流感併發肺炎逝》流感vs感冒 疾管署：從3症狀辨別

2025/02/03 12:47

小S經紀人證實，大S因得流感併發肺炎，不幸離世，享年48歲。（資料照、翻攝自臉書）

小S經紀人證實，大S因得流感併發肺炎，不幸離世，享年48歲。（資料照、翻攝自臉書）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕昨晚臉書傳出藝人大S（徐熙媛）過世訊息，不料，今日稍早小S透過經紀人悲痛證實，大S因得了流感併發肺炎不幸離世，享年48歲。衛生福利部疾病管制署指出，流感症狀較一般感冒來得嚴重，且容易引起併發症，最常見的是肺炎，其他還可能併發腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染、神經系統疾病等。因此若出現「一燒（發燒）」、「二痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）」、「三疲倦」就須警覺是流感。

疾管署表示，流感病毒有A-D型，其中只有A型及B型可以引起季節性流行，近年主要流行之季節性流感病毒型別以A（H3N2）、A（H1N1），以及B型流感為主。

流感症狀主要包括：發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦等；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

流感症狀主要包括：發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦等；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

感冒與流感差異

衛福部提到，一般感冒大約有200多種病毒可引起，常見的有鼻病毒、呼吸道融合病毒、腺病毒等，症狀較輕微，約2-5天就能恢復；而流感是由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病，通常症狀發作較突然，痊癒的時間也比一般感冒長，需1-2週才能完全恢復。

流感症狀影響全身且傳染性高，主要包括：發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等，有部分感染者會伴隨噁心、嘔吐，以及腹瀉等腸胃道症狀，也可能併發嚴重併發症，甚至導致死亡；而感冒則為呼吸道局部症狀為主，如喉嚨痛、打噴嚏、鼻塞、流鼻水、少發燒等。

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