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大S流感併發肺炎逝》日本病毒株較毒？ 前台大醫解惑

2025/02/03 12:18

大S因感染日本流感併發肺炎不幸過世，震驚各界。（資料照）

大S因感染日本流感併發肺炎不幸過世，震驚各界。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年僅48歲的大S因感染日本流感併發肺炎不幸過世，震驚各界。這也讓人不禁好奇日本的病毒株是否較台灣的毒？前台大感染科醫師林氏璧在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」發文表示，台灣及日本這次主要流行的都是「A型流H1N1」，但日本這波流感大流行其實已經過了高峰，反而是台灣往年在過年之後會有一波流感流行，家中高風險族群要特別小心。

林氏璧表示，流行性感冒病毒絕對不能視為感冒而輕忽，它不但傳染力高，且有可能產生併發症，病毒可能會到肺部造成肺炎、到腦部造成腦炎，或到心臟造成心肌炎，引發重症。

林氏璧以肺炎為例說明，流感病毒併發的肺炎有2種，一種是病毒直接侵犯造成病毒性的肺炎，這種病程比較快而且往往來勢洶洶，偶爾發生在一些年輕人身上，致死率較高；第二種則是續發性的細菌性肺炎，因為流感而讓身體一些防衛機制被破壞，使細菌趁機入侵，這種比較可以用抗生素有效治療。

總體來說，流感的致死率約是千分之一，主要的重症風險因子是65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦，以及患有慢性病（如糖尿病、心血管疾病、免疫力低下等）者，這也是醫師建議流感疫苗需要施打的對象。

那麼，日本流感病毒是否是比較毒的一株？林氏璧強調，並沒有。台灣及日本這次主要流行的是同1個病毒株：A型流H1N1。且日本這波流感大流行已過了高峰，反而是台灣往年幾乎都是在過年人來人往之後會有一波流感流行。他提醒，天氣還是很冷，民眾千萬不要掉以輕心，特別是家中有風險較高者。

醫師表示，日本這波流感大流行其實已經過了高峰，反而是台灣往年在過年後會有一波流感流行。他提醒，天氣寒冷，民眾千萬不要掉以輕心；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師表示，日本這波流感大流行其實已經過了高峰，反而是台灣往年在過年後會有一波流感流行。他提醒，天氣寒冷，民眾千萬不要掉以輕心；示意圖。（圖取自photoAC）

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