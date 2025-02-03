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大S流感併發肺炎逝》疾管署曝「7類人」易有併發症

2025/02/03 11:16

大S因得了流感併發肺炎，不幸罹逝，享年48歲。（圖翻攝自臉書）

大S因得了流感併發肺炎，不幸罹逝，享年48歲。（圖翻攝自臉書）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕昨（2）日晚間瘋傳台灣有名48歲大明星疑染日本流感不幸過世，網友比對線索後瘋猜是「大S」徐熙媛，今（3）日一早，小S經紀人即發聲明證實死訊，享年48歲。對此，疾管署指出，7類人罹患流感後易有併發症，如嬰幼兒、65歲以上長者、居住於長照機構之住民、具有慢性肺病與心血管疾病等高風險族群、孕婦、肥胖者、6個月到18歲需長期接受阿斯匹靈治療者。

小S透過經紀人發聲明回應：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever。」

疾管署說明，流感爆發流行快速，且散播範圍廣泛，可依流行程度分為散發病例、季節性流行，以及全球大流行。且流感可發生在所有年齡層，人人都可能得到，但大部分流感患者多屬輕症，約1週即可痊癒，少數患者可能會出現嚴重併發症，如65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦及慢性病病人等流感高危險族群，一旦感染後容易引起併發症（如肺炎、腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染或神經症狀等），甚至導致死亡，因此更須提高警覺。

疾管署進一步指出，感染流感後容易產生併發症的高危險族群包含：嬰幼兒（尤其未滿5歲者）、65歲以上長者、居住於安養等長期照顧（服務）機構之住民、具有慢性肺病（含氣喘）、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或代謝疾病者（含糖尿病）、血紅素病變、免疫不全（含愛滋病毒帶原者）需長期治療、追蹤或住院者、孕婦、肥胖（身體質量指數大於30）及6個月到18歲需長期接受阿斯匹靈治療者。

疾管署表示，流感潛伏期約1-4天，平均為2天，主要症狀包括發燒、頭痛、咳嗽、喉嚨痛及肌肉痠痛等，如出現症狀可至鄰近診所就醫，但若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等危險徵兆，應儘速轉診至大醫院就醫，掌握治療的黃金時間。

6招對抗流感

●要儘早施打流感疫苗。

●要用肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩等生活好習慣。

●要保持室內空氣流通，防範病毒傳播。

●要警覺流感症狀，及早就近就醫治療。

●生病要按醫囑服藥多休息，不上班不上課。

●危險徵兆要儘快就醫，掌握治療黃金時間。

疾管署表示，儘早施打流感疫苗想能有效對抗流感；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

疾管署表示，儘早施打流感疫苗想能有效對抗流感；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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